Клетчатка особенно нужна зимой: как сохранить здоровье волос в холодное время года

Зимой волосы подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Перепады температур, сухость воздуха в помещении и холод плохо отражаются на их состоянии. К счастью, грамотный уход и соблюдение простых правил помогут сохранить красоту и здоровье локонов. Как заботиться о волосах в зимние месяцы?

Здоровый образ жизни

Полноценный сон и правильное питание благотворно действуют на организм. В том числе, на состояние волос. Рацион должен быть сбалансированным.

Диета, богатая протеинами, минералами, ненасыщенными жирами и клетчаткой помогает сохранить здоровье и красоту локонов в зимние месяцы. Такие вещества, как кремний, магний, медь, витамины D и B6 также благотворно влияют на состояние волос.

Их можно получать из продуктов или из пищевых добавок.

Ухаживающие средства

Зимой надо обращать особое внимание на выбор шампуня.

Средство должно соответствовать типу волос. После применения шампуня надо хорошо смыть его и нанести на кончики прядей кондиционер или несколько капель увлажняющего масла. Такие средства позволяют легко расчесывать локоны.

Кроме того, благодаря им, пряди не электризуются.

Зимой эксперты советуют применять маски для волос каждую неделю. Средства можно готовить самостоятельно. В состав масок обычно входят яйца, мед, алоэ вера, различные масла, фрукты.

Как уменьшить воздействие вредных факторов?

Не следует мыть голову горячей водой. Под действием высоких температур кожа пересыхает. Волосы становятся ломкими.

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После мытья не стоит интенсивно вытирать локоны. Лучше обмотать полотенце вокруг головы. И подождать, когда волосы высохнут самостоятельно.

Эксперты не советуют часто пользоваться феном или утюжком, особенно, зимой. Эти устройства повреждают волосы, делают их сухими и ломкими.

К выбору шапки надо подходить сознательно. И обращать внимание не только на красоту головного убора, но и на то, насколько он защищает локоны от низких температур.

При расчесывании лучше пользоваться деревянными или металлическими гребнями либо щетками. Они сводят к минимуму повреждение волос. В зимний период специалисты советуют заплетать длинные локоны в тугой хвост или плотную косу. Такие прически минимизируют воздействие неблагоприятных факторов.

В косметических магазинах представлен огромный выбор ухаживающей продукции для волос. Однако перед тем, как покупать тот или иной товар, надо прочитать инструкцию к нему. Неправильно подобранная косметика, даже дорогостоящая и качественная, принесет волосам больше вреда, чем пользы.