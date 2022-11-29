Как сохранять здоровье волос и кожи головы после 50: правила ухода для женщин в возрасте

С возрастом происходят гормональные изменения, и это отражается на состоянии волос. Локоны тускнеют, изменяется их текстура, замедляется рост, поэтому им нужен комплексный уход, который поможет вернуть волосам прежнюю красоту и привлекательность. О секретах здоровья волос и кожи головы для женщин после 50 лет пойдет речь в данной статье.

Правильное питание

От него напрямую зависит красота и здоровье ваших волос, поэтому постарайтесь придерживаться сбалансированного рациона. Необходимо потреблять достаточное количество витаминов А, группы В, Д, Е, фолиевой кислоты, цинка, железа, омега-3 и пр. для того, чтобы полностью обеспечить волосам и фолликулам питание. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, может возникнуть дефицит витамина В12 и некоторых аминокислот, поэтому есть смысл потреблять добавки или продукты, их содержащие. В вашем питании должны присутствовать мясо, рыба, яйца, злаки, орехи, бобы, молочные продукты, картофель. Ограничьте потребление углеводов, предпочтите жирному мясу постное, это поможет вам сохранить не только красоту волос, но и прекрасную фигуру.

Стрижка

Если вы заметили, что волосы стали тусклыми и безжизненными, состригите их, выбрав модную короткую стрижку. Корректируйте ее каждые пять-семь недель, это защитит волосы от сечения на кончиках. Если не готовы постричься коротко, оставьте среднюю длину или выберите одну из многослойных стрижек. Нижняя длина будет достаточно большой, а средние слои поменьше, что позволит волосам сохранить красивую форму, оставаться блестящими и шелковистыми по всей длине, а вам станет легче за ними ухаживать.

Средства по уходу

Обязательно выберите средства, которые подходят конкретно для ваших волос (например, для прямых или вьющихся, крашеных, сухих, жирных и пр.). Речь идет о шампунях, кондиционерах, витаминах в ампулах, защитных средствах от солнца, питательных и увлажняющих средствах. Наносите маски, которые можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов. После мытья головы обязательно используйте кондиционер, чтобы расчесывание было легким. Все остальные процедуры также делайте регулярно, чтобы волосы постоянно получали необходимое питание и влагу. Также постарайтесь не экономить на качестве, выбирайте исключительно хорошие и проверенные средства, читайте состав и инструкцию, чтобы использовать их правильно.

Мытье

Хочется остановиться на мытье головы, поскольку эта процедура имеет большое значение для здоровья волос. Не стоит ее проводить слишком часто, достаточно одного, максимум двух раз в неделю. После мытья остаются частицы средств, которые прилипают к волосам и портят их структуру. Поэтому возьмите себе за правило раз в две или три недели практиковать глубокое очищение. Есть специально предназначенные для этого шампуни, не менее эффективным будет уксусное споласкивание (одна часть уксуса на две части воды). Эта процедура поможет вашим локонам оставаться шелковистыми и блестящими.

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Решение проблем, связанных с кожей головы

Если у вас есть перхоть, необходимо с ней бороться всеми возможными средствами. Выберите правильный шампунь, используйте маски и бальзамы, а также не игнорируйте специальные процедуры. Если ничего не помогает (можете поэкспериментировать с народными средствами), обратитесь к профессионалу. Проблема не будет решена, если вы попробуете ее игнорировать. Мало того, ситуация будет усложняться, поэтому нельзя сидеть сложа руки (к тому же ее решение поможет вам чувствовать себя более уверенно).

Вероятно выпадение волос в большем количестве по сравнению с нормой. Если вас это коснулось, пересмотрите свой рацион питания, избегайте стрессов, старайтесь полноценно высыпаться, чаще бывайте на свежем воздухе. Если ничего не помогает, принимайте специальные добавки, стимулирующие рост волос и предотвращающие выпадение. Попробуйте PRP-терапию (плазмолифтинг), на определенных участках можно сделать татуаж или предпочесть пересадку (этот метод является достаточно дорогим, но он очень эффективен).

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Укладка

Постарайтесь как можно меньше пользоваться горячими приборами, которые могут изменить структуру и откровенно испортить ваши волосы (например, пережечь и сделать сухими и ломкими). Если нет другого выхода, обязательно наносите термозащитные средства, уменьшайте температуру нагрева, правильно держите фен во время сушки. Струя воздуха должна быть направлена по направлению роста, то есть держать его надо сверху, чтобы воздух шел по направлению от корней до кончиков. Это поможет пригладить чешуйки и сделать поверхность волос гладкой и даже зеркальной.

Расчесывание

Расчесывайте волосы не менее двух раз в день. Если локоны длинные или средние, начинайте процедуру с кончиков волос, одной рукой придерживая собранные в хвостик волосы, а другой совершая мелкие движения, чтобы аккуратно прочесать волосы от кончиков до корней по всей длине. Никогда не расчесывайте мокрые пряди, это можно делать только с сухими волосами. При сушке отделяйте пряди брашингом или руками, просушивайте феном, не расчесывая, а только подхватывая щеткой. При обычной процедуре проводите расческой нежно и неторопливо, без суеты, чтобы случайно не выдернуть волосинки и не повредить их механически.

Выбирайте безопасные расчески, на которых нет острых концов, способных повредить кожу головы и расслоить волосинки. Отличным вариантом будет щетка из натуральной или нейлоновой щетины. В качестве расчески можно использовать деревянный гребень с крупными или мелкими зубьями. Если выбираете расческу из искусственного материала, постарайтесь также остановиться на качественной и щадящей модели.

Цвет

С возрастом волосы немного тускнеют, поэтому многие дамы предпочитают применять разные техники окрашивания. Это очень правильно, поскольку можно выбрать самый оптимальный оттенок, который будет гармонично сочетаться с прической, а также усилит эффект красоты волос. Например, благодаря бликам после техники балаяж волосы выглядят более пышными и здоровыми, визуально увеличивается объем и пр. Обратитесь за консультацией к профессионалу, чтобы он подобрал вам щадящие краски или выбрал технику с минимальным повреждением для волос. Откажитесь от обесцвечивания, поскольку волосы могут стать ломкими, тонкими и истощенными.