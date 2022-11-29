 

Упавший во время испытаний на Чукотке беспилотник «Герань-2» привёл к созданию новой религии

29.11.2022, 19:33, Разное
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Этнографическая экспедиция Якутского федерального университета обнаружила в тундре племя, поклоняющееся упавшему во время весенних испытаний БПЛА «Герань-2».

Местные жители приняли дрон за посланца богов и приносят жертвы его обломкам.

Война в УкраинеШаман племени Арылхан Оол Айыы поведал учёным легенду, как полгода назад «с громким треском и в пламени огня» с небес спустился «посланец богов», уничтожив при этом юрту скорняка. Местные жители пришли к выводу, что боги прогневались на племя и подали таким образом людям знак.

В кратчайшие сроки на месте сгоревшей юрты установили алтарь, на котором «вестнику небес» приносятся подношения в виде сушёной рыбы, костяных наконечников и бус. Осмотрев алтарь и выложенные на нём останки небесного вестника, учёные узнали в нём осколки экспериментальной модели беспилотника «Герань-2», потерпевшего крушения во время пробных испытаний в начале весны.

– Фактически на наших глазах родилась новая религия, – рассказал профессор ЯФУ Алексей Баслыханов. – В племени всего за полгода появились поверья, что если прогневить богов, то с небес спустится их посланник и потушит все костры, погрузив землю во мрак. В качестве священных реликвий выступает винт двигателя «Герани» и несколько фрагментов фюзеляжа. К сожалению, забрать обломки для исследования нам не удалось, поскольку члены племени решительно встали на защиту останков своего божества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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