Great Wall представит в РФ новый автобренд Tank 12 декабря 2022 года

Официальная премьера нового внедорожника Tank для российского рынка состоится 12 декабря.

В свою очередь, производитель ранее анонсировал, что первыми выйдут на рынок модификации Tank 300 и Tank 500. Первые поставки техники начнутся к началу 2023 года. Вместе с тем ряд дилерских центров уже поставляют модели по схеме параллельного импорта. На данный момент цена Tank 500 дешевле, чем упрощенная версия.

Однако после официальных продаж Tank получит обновленный прайс. Новая модель получила систему интеллектуальных камер и датчиков, а также встроенные массажеры в креслах. Остальные технические параметры внедорожников на данный момент умалчиваются разработчиками.