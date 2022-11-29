“Решил развлечься”: разлучница Старшенбаум рассказала об отношениях с Петровым

Личная жизнь

актера Александра Петрова всегда была на виду. Да и сам 32-летний актер никогда

не делал из нее тайну. Еще на заре своей карьеры он спокойно рассказывал про

возлюбленную Дашу, которую перевез из родного городу в Москву. А после выхода громкого

проекта “Притяжение” и вовсе вышел в свет с новой возлюбленной и партнершей по фильму Ириной Старшенбаум.

Именно ради известной актрисы Александр Петров расстался с бывшей девушкой. Ирина тут же

получила клеймо “разлучницы” среди поклонниц актера, но не обращала на него никакого

внимания. Вместе пара провела три года, но рассталась еще в 2019 году. В своем

недавнем интервью Ирина рассказала о своих нынешних отношениях с Петровым.

По словам Старшенбаум,

она спокойно реагирует на совместные проекты с бывшим возлюбленным. Успехи Александра ее

радуют и восхищают. А вот на заявления, что роман с Петровым был лишь

пиар-ходом, она отшучивается.

“Это Федор

Бондарчук решил так развлечься”, — заявила Ирина и опровергла домыслы о

пиаре.

Сейчас Александр

Петров живет с другой актрисой — Стасей Милославской. А вот о личной жизни

Ирины Старшенбаум почти ничего не известно. Девушка решила сфокусироваться на

карьере.