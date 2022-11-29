“Решил развлечься”: разлучница Старшенбаум рассказала об отношениях с Петровым
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Личная жизнь
актера Александра Петрова всегда была на виду. Да и сам 32-летний актер никогда
не делал из нее тайну. Еще на заре своей карьеры он спокойно рассказывал про
возлюбленную Дашу, которую перевез из родного городу в Москву. А после выхода громкого
проекта “Притяжение” и вовсе вышел в свет с новой возлюбленной и партнершей по фильму Ириной Старшенбаум.
Именно ради известной актрисы Александр Петров расстался с бывшей девушкой. Ирина тут же
получила клеймо “разлучницы” среди поклонниц актера, но не обращала на него никакого
внимания. Вместе пара провела три года, но рассталась еще в 2019 году. В своем
недавнем интервью Ирина рассказала о своих нынешних отношениях с Петровым.
По словам Старшенбаум,
она спокойно реагирует на совместные проекты с бывшим возлюбленным. Успехи Александра ее
радуют и восхищают. А вот на заявления, что роман с Петровым был лишь
пиар-ходом, она отшучивается.
“Это Федор
Бондарчук решил так развлечься”, — заявила Ирина и опровергла домыслы о
пиаре.
Сейчас Александр
Петров живет с другой актрисой — Стасей Милославской. А вот о личной жизни
Ирины Старшенбаум почти ничего не известно. Девушка решила сфокусироваться на
карьере.
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