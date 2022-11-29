 

Объявившая о скорой свадьбе Самойлова наконец представила любимого

29.11.2022, 19:05, Разное
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В декабре 2012 года Оксана Самойлова вышла замуж за Дениса Устименко-Вайнштейна, который более известен как рэп-исполнитель Джиган. Брак бизнесвумен и артиста можно назвать счастливым, ведь у них четверо детей. Правда, после рождения четвертого ребенка пара едва не развелась из-за разгульного поведения рэпера.

Сейчас у Оксаны и Джигана все хорошо. Через две недели их браку исполнится 10 лет. Это событие супруги решили отметить торжественной свадебной церемонией. Мероприятие пройдет для близких и друзей. По этому случаю Самойлова готовит свадебные платья.

По словам Оксаны, в столь важный день она сменит как минимум три платья. В настоящий момент они шьются – два в России и одно за границей. Самойлова не исключила, что будет и четвертое платье. Сообщая подписчикам в популярной соцсети о подготовке к свадьбе, брюнетка наконец представила и любимого. Она опубликовала видео, на котором Устименко-Вайнштейн примеряет свой костюм.

Напомним, в 2011-м Оксана Самойлова родила от Джигана дочь Ариелу. В 2014-м на свет появилась вторая наследница знаменитых супругов – Лея. В 2017-м экс-модель подарила возлюбленному дочь Майю, а в 2020-м – сына Давида.


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