 

Фото дня: королева-консорт Камилла, королева Иордании Рания и кронпринцесса Дании Мэри встретились в Лондоне

29.11.2022, 18:42, Разное
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Накануне британская королева-консорт Камилла принимала иностранных гостей в резиденции Кларенс-Хаус. По особому случаю с визитом в Лондон прибыли королева Иордании Рания и кронпринцесса Дании Мэри. Естественно, не обошлось без общей фотографии на память, на которой все три монархини выглядят просто великолепно. 

Ее Величество Камилла организовала для почетных гостей послеобеденный чай, и они пообщались в неформальной обстановке. Ожидается, что в ходе визита Рания также посетит торжественный прием в Букингемском дворце, на котором они с Камиллой примут участие в 16-дневной кампании ООН, посвященной защите от насилия в отношении женщин.

Напомним, что Камилла Корнуолльская (Паркер-Боулз) стала королевой-консортом автоматически вместе с тем, как ее супруг Чарльз приобрел новый тутул. Неформально это произошло в момент смерти Елизаветы II, однако официальная коронация Карла III пройдет только в следующем году. Кстати, на прошлой неделе Камилла передала сотни мишек Паддингтон детям.


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