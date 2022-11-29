Фото дня: королева-консорт Камилла, королева Иордании Рания и кронпринцесса Дании Мэри встретились в Лондоне

Накануне британская королева-консорт Камилла принимала иностранных гостей в резиденции Кларенс-Хаус. По особому случаю с визитом в Лондон прибыли королева Иордании Рания и кронпринцесса Дании Мэри. Естественно, не обошлось без общей фотографии на память, на которой все три монархини выглядят просто великолепно.

Ее Величество Камилла организовала для почетных гостей послеобеденный чай, и они пообщались в неформальной обстановке. Ожидается, что в ходе визита Рания также посетит торжественный прием в Букингемском дворце, на котором они с Камиллой примут участие в 16-дневной кампании ООН, посвященной защите от насилия в отношении женщин.

Напомним, что Камилла Корнуолльская (Паркер-Боулз) стала королевой-консортом автоматически вместе с тем, как ее супруг Чарльз приобрел новый тутул. Неформально это произошло в момент смерти Елизаветы II, однако официальная коронация Карла III пройдет только в следующем году. Кстати, на прошлой неделе Камилла передала сотни мишек Паддингтон детям.