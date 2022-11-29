Хейли Бибер опровергла слухи о беременности и рассказала о проблемах со здоровьем

26-летняя Хейли Бибер счастлива в браке с поп-музыкантом Джастином Бибером, и поклонники пары давно ждут пополнения в звездной семье. Более того, стоит модели выйти на публику в объемном платье или сфотографироваться в непривычном ракурсе, как они тут же подозревают ее в беременности. На этот раз подписчиков удивил слегка “выпирающий” живот Хейли, после чего та опубликовала в сторис официальное опровержение, а кроме того, объяснила, что этот “дефект” — следствие гинекологического недуга.

У меня киста яичника размером с яблоко, – призналась звезда. – При этом у меня нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников. Киста возникала уже несколько раз, а это никогда не бывает приятно. Меня сопровождают тянущие боли, тошнота, вздутие живота, судороги и перепады настроения.

В надежде на понимание и поддержку аудитории Хейли заключила:

В любом случае… Уверена, многие из вас смогут это понять и применить к себе.

Отметим, что Хейли Бибер всегда откровенна со своими поклонниками в вопросах здоровья и личных переживаний. В апреле этого года она призналась, что пережила микроинсульт, а в сентябре раскрыла подробности их с Джастином интимной жизни.

Кстати, 26 лет супермодели исполнилось неделю назад, 22 ноября. Поэтому случаю они с супругом отправились в романтическое путешествие по Японии. Отметим, что Джастин Бибер в этом году тоже столкнулся с проблемами со здоровьем — в июне музыкант отменил запланированные концерты и сообщил, что у него парализовало половину лица.