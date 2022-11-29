Что такое жирная перхоть и как с ней бороться: натуральные средства, которые быстро избавят кожу головы от липкого слоя

Кроме сухой перхоти, на голове может появиться жирная перхоть, которая образуется из-за избытка натурального масла, выделяемого кожей головы. Она часто появляется у людей с жирной кожей головы. При такой перхоти образуются крупные и липкие белые пятна, которые прилипают к прядям волос, а также очень хорошо видны на голове. В результате появляется липкий слой, затрудняющий мытье головы, а также заставляющий людей стесняться своего внешнего вида. Кроме покупных средств, предназначенных для лечения перхоти, можно избавиться от липкого слоя и зудящих чешуек с помощью натуральных ингредиентов, которые можно найти в любом доме.

Что такое жирная перхоть

Под кожей головы расположены сальные железы, основная функция которых заключается в выработке натурального кожного сала. Оно сохраняет волосы головы увлажненными и предотвращает их обезвоживание. Это сало позволяет уменьшить завитки и предотвращает появление первых признаков старения.

Но иногда сальные железы начинают работать с перебоями и вырабатывать кожное сало в избыточных количествах. Поэтому оно скапливается на коже головы, делая ее липкой и зудящей. Верхний липкий слой притягивает грязь и омертвевшие клетки кожи, что приводит к образованию перхоти.

Причины появления жирной перхоти

Обычно люди не замечают, что их сальные железы внезапно начинают выделять слишком много кожного сала. Обычно на это имеется несколько важных причин:

гормональные изменения в организме, вызванные половым созреванием или регулярным стрессовым состоянием; нерегулярное и нечастое мытье головы шампунем, которое приводит к недостаточному очищению кожи головы и последующему накоплению грязи и омертвевших клеток, вызывающих увлажнение на коже; неправильное питание некачественными продуктами питания, например, такая проблема часто наблюдается у людей, которые предпочитают часть питаться фаст-фудом.

Поэтому для предотвращения появления таких серьезных проблем с кожей головы и волосами, важно регулярно пользоваться качественными моющими средствами, правильно питаться, а также избегать стрессовых ситуаций.

Как появляется жирная перхоть на бровях и ресницах

Сальные железы расположены по всему телу. Брови и ресницы состоять из большого количества волосков, подвергающихся воздействию окружающей среды. Здесь так же содержится много сальных желез, отвечающих за выделение кожного сала. Поэтому, даже здесь люди могут столкнуться с жирной перхотью.

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Отличия сухой перхоти от жирной

Сухая перхоть обычно состоит из мелких белых хлопьев, которые легко осыпаются с головы при малейшем движении. Влажная перхоть проявляется в виде крупных, желтых, липких хлопьев, которые слипаются и прилипают к корням волос. Избавиться от них довольно сложно. После расчесывания кожа головы становится влажной.

Сухая перхоть не вызывает покраснения или раздражения кожи головы, а также редко проявляется в летнее время. Но влажная перхоть является более длительным заболеванием и вызывает сильный зуд и воспаление на коже. Поэтому ее нужно лечить покупными или натуральными средствами, направленными на решение возникшей проблемы. Можно выделить несколько натуральных домашних рецептов, которые позволяют избавиться от жирной перхоти.

Гель алоэ вера

Алоэ вера содержит очищающие ферменты, к которым относится аза, амилаза и каталаза, а также витамины В, С и Е. В составе содержатся гликопротеины, которые уменьшают воспаление и успокаивают зуд. Поэтому алоэ вера позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи и жировых отложений, закупоривающих волосяные фолликулы и вызывающих появление влажной перхоти.

Для приготовления средства понадобится 4 ст. л. геля алоэ вера, теплая вода и полотенце. Нанесите гель алоэ вера на всю кожу головы. Смочите полотенце в горячей воде и отожмите излишки влаги. Оберните этим горячим влажным полотенцем голову и оставьте на полчаса. Смойте гель алоэ вера мягким шампунем. Выполняйте эту процедуру три раза в неделю.

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Яблочный уксус

Яблочный уксус считается прекрасным средством для борьбы с жирной перхотью. Это обусловлено тем, что это средство изменяет рН кожи головы, затрудняя рост грибка, вызывающего перхоть. Для процедуры понадобится только половина стакана яблочного уксуса.

Нанесите средство на кожу головы и мягко помассируйте волосы. Оставьте уксус на 10 минут. Смойте его мягким шампунем и просушите волосы. Выполняйте эту процедуру раз в неделю.

Сок амлы и лимона

Данные средства действуют синхронно, удаляя влажную перхоть и скопившийся жир на коже головы. Лимонная кислота действует как антимикробное средство и помогает избавиться от грибка, вызывающего мокрую перхоть. Понадобится 2 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. сока амлы. Смешайте соки в миске. Используйте ватный тампон, чтобы нанести эту смесь на всю кожу головы. Оставьте его на 30 минут, а затем смойте мягким шампунем. Выполняйте эту процедуру два раза в неделю.

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Пищевая сода

Исследование, проведенное во Франции, показало, что пищевая сода может убить грибок, вызывающий перхоть. Понадобится только вода и 3 ст. л. пищевой соды. Смешайте немного воды с пищевой содой. Нанесите эту пасту на всю кожу головы и оставьте на 10 минут. Смойте ее водой с мягким шампунем. Выполняйте эту процедуру раз в неделю.

Семена пажитника

Данные семена обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогают бороться с инфекциями, вызванными жирной перхотью. Понадобится только 2 ст. л. семян пажитника, которые надо замочить в воде на ночь. Утром измельчите их в однородную массу и нанесите пасту на всю кожу головы. Средство нужно оставить на 30 минут, после чего оно смывается мягким шампунем. Выполняйте эту процедуру два раза в неделю.

Таким образом, для борьбы с жирной плесенью можно пользоваться разными натуральными домашними средствами. В результате удается избавиться от неприятного липкого слоя на голове.