Ночная сыворотка и антиоксиданты: главные привычки в уходе за кожей от 40 до 50 лет

Уход за кожей по достижению 40 и тем более 50 лет должен обрести несколько иное значение для каждой представительницы прекрасного пола. Однозначно он должен стать более интенсивным и обязательно регулярным. Именно поэтому рекомендуется обрести самые необходимые и полезные привычки, которые помогут сохранить молодость.

Придание коже эластичности

В возрасте 40-50 лет замедляется выработка коллагена и эластина, поэтому ее надо усилить при помощи пептидов и антиоксидантов. Также наблюдается потеря влаги, из-за чего кожа становится тусклой и сухой, появляются морщинки, и теряется ее упругость. Чтобы обеспечить достаточное количество всех необходимых элементов, необходимо использовать более густые маслянистые кремы. Также необходимо постоянное увлажнение, которое может быть обеспечено использованием увлажняющих средств. Многое зависит от топа кожи, поэтому перед применением постарайтесь проконсультироваться со специалистом.

Отшелушивание

Периодически необходим пилинг, поскольку своевременное отшелушивание омертвевших клеток имеет огромное значение. Используйте скрабы фабричного или домашнего производства, делайте это регулярно, но не очень часто (обращайте внимание на рекомендации и старайтесь их придерживаться).

Обильное питье

Как уже было сказано, кожа с возрастом все интенсивнее теряет влагу. Использования средств по уходу будет недостаточно, нужно пить достаточно воды, чтобы поддерживать в тонусе весь организм. Под словом «достаточно» следует также определить свою норму. Она высчитывается по разным формулам, и с этим вам поможет диетолог.

Забота о шее

Некоторые дамы настолько обеспокоены уходом за лицом, что забывают ухаживать за шеей. А именно шея способна предательски выдать ваш возраст, поэтому вам надо уделять ей столько же внимания. Используйте средства для лица, чтобы применять их для поддержания молодости коже шеи.

Солнцезащитный крем

Солнечные агрессивные лучи являются врагами молодости кожи. Поэтому нужно регулярно применять солнцезащитный крем, как только на улице будет солнечно. Речь идет не только о летнем сезоне, кожа нуждается в подобном уходе и в прохладное время года. Именно солнцезащитный крем является обязательным в использовании, и его применение должно стать вашей привычкой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Сон

Полноценный сон необходим не только для нормализации состояния здоровья и хорошего настроения, он нужен для красоты. Если вы не будете высыпаться, признаки старения станут весьма явными. Поэтому старайтесь засыпать до полуночи, просыпаться с первыми солнечными лучами (или раньше, если это необходимо, поэтому для более легкого пробуждения можно использовать специальную лампу, имитирующую солнечный свет). Спите свои положенные восемь или более часов и не допускайте недосыпания (активно боритесь с бессонницей, если есть такая проблема).

Ночная сыворотка

Очень эффективной является ночная сыворотка. Ее использование обеспечит вашу кожу получением необходимых веществ, которые способствуют сохранению молодости.

Уход за веками

Речь идет о нижних и верхних веках, на которых чаще, чем на других участках кожи лица, появляются морщины. Используйте специальные средства, делайте гимнастику для глаз, не пренебрегайте омолаживающими процедурами.

Полезные привычки

Регулярность является самым лучшим другом тех, кто следит за своей кожей. Всегда помните о том, что единичное применения того или иного средства не может быть эффективным, его нужно использовать, согласно инструкции ровно столько, сколько положено привычки также должны быть постоянными, чтобы организм привыкал к режиму и использовал в нужном количестве все необходимое и полезное.

Хорошее качество

На средствах по уходу экономить нельзя. Они не обязательно должны быть дорогими, но качественными быть должны, поэтому будьте бдительными при их выборе.