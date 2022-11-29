 

В РФ начались продажи нового электрического кроссовера Skywell ET5

29.11.2022, 18:00, Разное
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Сегодня стало известно, что электрокроссовер Skywell ET5 получил ОТТС для последующих продаж на российском рынке.

В свою очередь, производитель полностью сертифицировал новую модель, которая  в скором времени появится в продаже у местных дилеров. Длина кузова кроссовера Skywell ET5 составляет 4,7 метра. Вместе с тем для россиян поставляют модель исключительно с одним электрическим мотором, расположенным на задней оси.

Вместе с тем мощность силовой установки достигает 204 л.с. Новая модель в базовом исполнении получила кожаный салон, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности. В максимальном исполнении автомобиль получил панорамную крышу и камеру кругового обзора. Ориентировочная цена машины составит 4,5 млн рублей.


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