В РФ начались продажи нового электрического кроссовера Skywell ET5

Сегодня стало известно, что электрокроссовер Skywell ET5 получил ОТТС для последующих продаж на российском рынке.

В свою очередь, производитель полностью сертифицировал новую модель, которая в скором времени появится в продаже у местных дилеров. Длина кузова кроссовера Skywell ET5 составляет 4,7 метра. Вместе с тем для россиян поставляют модель исключительно с одним электрическим мотором, расположенным на задней оси.

Вместе с тем мощность силовой установки достигает 204 л.с. Новая модель в базовом исполнении получила кожаный салон, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности. В максимальном исполнении автомобиль получил панорамную крышу и камеру кругового обзора. Ориентировочная цена машины составит 4,5 млн рублей.