 

В РФ начались продажи нового Suzuki Baleno за 2,1 млн рублей

29.11.2022, 18:00, Разное
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Компания Suzuki сообщила о начале поставок на российский рынок нового компактного хетчбэка Suzuki Baleno 2022 модельного года.

Автомобиль поставляется по обратному импорту из ОАЭ, ввиду чего цена на модель составит от 2,1 млн рублей. Известно, что под капотом хетчбэка Baleno 2022 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 105 л.с. мощности и автоматическая коробка передач. Для РФ поставляют модель в полной комплектации, предусматривающей бесключевой доступ, кнопочный запуск мотора и камеры кругового обзора.

Вместе с тем автомобиль имеет светодиодную головную оптику, мультимедийный комплекс с большим дисплеем и проекционный экран. Остальные особенности новинки пока засекречены.


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