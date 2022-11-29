 

“Молодые ребята – более голодные”: откровения Давы после гей-скандала с Киркоровым

29.11.2022, 17:40, Разное
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Новых героев Интернета часто противопоставляют акулам шоу-бизнеса. “Молодые ребята – более голодные, поэтому в них чувствует больший энтузиазм, – считает Давид. – Им хочется достигать большего, тогда как взрослые артисты уже много поездили по концертам и теперь часто просто хотят посидеть дома”.

Рассказал 29-летний певец про собственные музыкальные пристрастия. “Мне нравится Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, – сообщил он. – С Долиной я даже записал совместный трек, который выйдет в будущем году”.

О работе с Долиной Манякян поведал следующее: “Я немного обалдел, когда мы записывали песню в студии – она довольна нетипичная, переходит местами на рэп. Я всегда мечтал поработать с Ларисой Александровной, и когда только предложил ей дуэт, боялся, что она не согласится – у меня был мандраж. Но ей понравилось”.

При этом самого себя DAVA звездой вовсе не считает. “У меня никогда не было ощущения, что я чем-то круче или лучше окружающих, – улыбается он. – Я очень долго привыкал к тому, что люди просят меня о совместном фото – мне было неловко. С одной стороны, я этого хотел, но с другой до сих пор не понимаю, почему ко мне такое отношение”.

Напомним, летом 2021 года Давид Манукян угодил в грандиозный гей-скандал. Его эффектное появление с Филиппом Киркоровым на красной дорожке “Премии МУЗ-ТВ” в образе молодоженов на гей-свадьбе обсуждалось на все лады. Их ругали, клеймили, критиковали, поливали ядом и желчью. Как позже признался Давид, он “получил удовольствие и кайфанул” от той нашумевшей скандальной истории. “Я специально вывожу людей на эмоции, и мне все равно, что обо мне подумают, – заметил он. – Получаю удовольствие, вот и все. А реакция людей меня смешит – я ждал ее даже!”


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