 

Отказалась быть актрисой, уехала в Малайзию и сменила фамилию: как живет дочь Гайдая и Гребешковой

29.11.2022, 17:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нина Гребешкова известна широкой публике не только как актриса, но и как вдова знаменитого Леонида Гайдая. Артистка прожила в браке с режиссером 40 лет и подарила ему дочь Оксану. Когда наследница знаменитостей росла, все были уверены, что она непременно пойдет по стопам родителей и построит карьеру в кино. Однако ее судьба сложилась совершенно иначе.

Свою единственную любовь, Леонида Гайдая, Нина Гребешкова встретила еще в студенческие годы. У актрисы было немало ухажеров, но по-настоящему покорить ее сердце смог лишь один. Однажды, в очередной раз провожая однокурсницу после репетиции, Гайдай вдруг предложил ей расписаться. Поначалу Гребешкова восприняла его слова как шутку, но затем стало ясно, что молодой человек настроен серьезно. Вскоре влюбленные поженились и поселились в родительской комнате, где едва хватало места на большую семью.

Несмотря на первые трудности совместной жизни, супругам удалось построить крепкий союз. В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. К моменту пополнения в семье Гайдай и Гребешкова были вовсю увлечены карьерой, но занятость не мешала им воспитывать ребенка.

Хотя режиссер никогда не хотел иметь детей, с появлением дочери все изменилось. Леонид Иович не чаял в наследнице души и часто брал ее с собой на мероприятия. Оксана выросла в творческой атмосфере и даже снялась в короткометражном фильме “В пути” вместе с родителями, но по их стопам идти не захотела. После окончания школы она поступила на экономический факультет МГИМО, отказавшись становиться актрисой.

Личная жизнь Оксаны Гайдай оказалась очень стремительной. Еще студенткой она вышла замуж и сменила фамилию, став Худяковой. А после получения диплома наследница знаменитостей уехала в Малайзию вместе с супругом. Там у пары родилась дочка Ольга. Молодая семья прожила за границей около года, а затем в полном составе вернулась домой.

Единственная внучка Гайдая и Гребешковой давно выросла и пошла по стопам матери, выбрав профессию экономиста. Забота о младшей наследнице помогала Нине Павловне не сдаваться в тяжелые времена, когда не стало ее любимого супруга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / Заявление Зеленского о всеукраинском референдуме является уловкой – политолог Марков

08.12.21 / Судороги и провалы в памяти могут быть связаны с одной аномалией в мозгу при эпилепсии

24.01.22 / Почему рушатся семьи – Личное мнение

21.08.22 / Мнение: Почему СССР не был второй экономикой мира

20.02.22 / Мнение: Замковый камень

13.12.21 / Рост на 22%: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 трлн рублей

28.01.22 / Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, показала фотографию подросших внуков

11.12.21 / Напавших на мужчину в подземном переходе в Москве задержали

17.06.21 / Самый популярный цвет волос на лето-2021 для тех, кто хочет оставаться в тренде: каждому тону кожи свой оттенок (фото)

18.08.20 / Самолет, разбившийся в Японии, неожиданно появился на радарах 35 лет спустя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика