 

До конца 2023 года россияне не будут получать счетов за коммунальные услуги

29.11.2022, 17:33, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ «О временном порядке начисление коммунальных услуг и порядке расчетов».

С 1 декабря 2022 года в России вводится мораторий на все платежи по ЖКХ сроком на один год.

– В условиях падения реальных доходов граждан мы просто обязаны поддержать россиян. Все расходы за жилищно-коммунальные услуги до конца 2023 года будут компенсироваться из средств федерального бюджета, – заявил Мишустин.

В случае, если управляющие компании продолжат присылать требования об оплате счетов после 1 декабря, необходимо подать жалобу в инспекцию государственного жилищного надзора или прокуратуру через портал Госуслуги. В этом случае руководитель организации будет оштрафован на сумму до одного миллиона рублей, а в случае повторного нарушения компания может быть ликвидирована.

Как подчёркивают в правительстве, введённый мораторий никак не скажется на модернизации инфраструктуры – обновление объектов теплоснабжения и теплосетей в 2023 году будет выполнена в полном объёме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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