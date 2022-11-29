Уилл Смит признался, что последствия скандала на “Оскаре” мешали ему работать над новым проектом

54-летний Уилл Смит, которого в этом году чуть было не “отменили” в Голливуде, дал интервью Entertainment Weekly в преддверии выхода своего нового фильма “Освобождение”. Актер признался, что мысли о знаменитой пощечине, которой он наградил ведущего церемонии “Оскар-2022” Криса Рока, мешали ему работать над проектом. Смит боялся, что его скандальная репутация может нанести ущерб всей команде.

Я определенно теряю пару часов сна каждую ночь, думая, что потенциально мог бы наказать всю команду, – сказал он. – Но я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы убедиться, что все увидят этот проект в том свете, которого он заслуживает.

Уилл отметил “впечатляющую работу” режиссера ленты Антуана Фукуа, а также операторов Роберта Ричардсона, Бена Фостера и Чармейн Бингва.

Единственный дискомфорт, который я испытываю, заключается в том, что над этим фильмом проделало впечатляющую работу так много людей, – сказал он. – Я очень надеюсь, что моя команда не будет страдать за мои грехи.

Известно, что из-за событий на “Оскаре” Apple TV + собирались перенести премьеру “Освобождения” на 2023-й. Впрочем, несмотря на все, картина выйдет уже в этом году, 9 декабря. Отметим, что ленту почти не рекламируют.

В августе этого года Уилл Смит впервые после инцидента на “Оскаре” вышел в свет с супругой Джадой Пинкетт-Смит. Актер не появлялся на публике более полугода, и по сведениям инсайдеров, проходил ретрит на островах. За свое поведение он извинился дважды: один раз сразу после случившегося, когда получал “Оскар” за роль в фильме “Король Ричард”, а второй – публично в социальных сетях, сделав официальное заявление.

Уилл Смит с супругой