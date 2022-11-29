Василиса Володина составила подробный гороскоп на декабрь 2022

По мнению известного астролога Василисы Володиной, декабрь 2022 года окажется самым трудным периодом в году для большинства знаков зодиака. Негативное воздействие вышедшего из ретроградного состояния Юпитера, в первую очередь отразится на эмоциональном состоянии человека. Однако если вы сможете побороть боязнь перемен, а также проявите искреннее желание для улучшения своей жизни, то неудач получится избежать. Более подробный гороскоп читайте далее.

Овен

В этом месяце любые инвестиции Овна дадут положительный результат. Однако представители знака рано или поздно окажутся на распутье, когда придется выбирать дальнейшее жизненное направление. Стоит на некоторое время взять перерыв от работы и как следует подумать, чем вы хотите заниматься дальше. Старайтесь не позволять окружающим оказывать на вас давление, иначе вы рискуете совершить множество досадных оплошностей. В декабре у Овнов также появится возможность для увеличения своего материального дохода. Для этого придется осознать, что вы застряли в карьерной безнадежности.

Телец

Поскольку Тельцы обладают упрямым характером, в декабре им придется столкнуться с недопониманием со стороны окружающих людей. Чтобы избежать подобного сценария, достаточно взглянуть на себя и свои действия со стороны – это позволит решить некоторые проблемы еще до их возникновения. В плане финансов и работы декабрьский прогноз от Володиной не сулит глобальных перемен, однако если представители знака будут перегружать себя работой, то в скором времени это отразиться на состоянии здоровья. Для тех, кто мечтает встретить свою вторую половинку, новый месяц принесет лишь обиды и разочарования.

Близнецы

В декабре у Близнецов появится отличная возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Однако лицемеры и завистники могут все испортить, поэтому представителям знака настоятельно не рекомендуется распространяться о своих планах, особенно в присутствии малознакомых личностей. Также астролог Василиса Володина рекомендует воздержаться от тяжелых физических нагрузок, поскольку месяц и без того будет не самым простым. Зато финансы и карьера пойдут в гору ближе к Новому году, благодаря чему Близнецы со спокойной душой встретят праздник.

Рак

В последний месяц зимы Раков ожидают глобальные перемены – нужно лишь набраться терпения и дождаться их. Результаты этих изменений появятся не сразу, однако они точно приведут представителей знака к светлому будущему. Не бойтесь проявить свои таланты должным образом, начав выполнять привычные обязанности по новой методике или взявшись за реализацию грандиозного проекта. В личной жизни у Рака наступает период, когда можно планировать знакомство с родителями второй половинки, свадьбу или зачатие ребенка.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Лев

Для Львов декабрь окажется временем перемен – как в физическом, так и эмоциональном плане. Вам предстоит переосмыслить множество своих поступков, после чего выбрать новую стратегию для достижения желаемой цели. Как только вы обратите внимание на очевидные вещи, которые раньше были от вас скрыты, можно считать, что ваша новая жизнь уже началась. Главное – не ленитесь приложить лишние усилия, чтобы улучшить ожидаемый результат. Чтобы простудные заболевания не помешали вашим планам, обязательно тепло одевайтесь и начинайте каждый день с зарядки.

Дева

В последний месяц в году Дев ожидает приятный сюрприз, благодаря которому получится внести серьезные коррективы в различные сферы жизни. Не стоит отказывать себе в путешествии, особенно в компании второй половинки. Это не только укрепит ваши взаимоотношения, но и позволит взглянуть на привычные вещи под другим углом, а также набраться нового жизненного опыта. Также в декабре Деве стоит задуматься о начале предпринимательской деятельности – звезды располагают к тому, что любой необычный проект принесет свою выгоду.

Весы

Поскольку Весы уже извлекли для себя большинство жизненных уроков, в декабре их ничего не удивит. Отныне вы будете чувствовать себя уверенно даже в те моменты, когда неприятности не дают вам покоя. В начале месяца у вас начнется развиваться требовательность к себе – старайтесь сдерживать подобные порывы, иначе вы рискуете потерять уверенность в своих силах. Накопленную энергию астролог советует тратить на реализацию проектов, которые были задуманы давно, но все время откладывались на завтрашний день. Больше никто и ничто не сможет вам помешать достигнуть желаемой вершины.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Скорпион

По сравнению с предыдущими месяцами, декабрь для Скорпиона окажется весьма благополучным, но лишь в том случае, если представитель знака не станет ввязываться в сомнительные истории. Василиса Володина рекомендует вложить как можно больше сил в саморазвитие – очень скоро вам понадобятся новые навыки. Впрочем, грандиозных перемен не стоит ожидать даже под конец года. Да, Скорпионам удастся улучшить свое материальное положение, однако даже этот шанс можно будет легко упустить, если вовремя его не разглядеть.

Стрелец

В декабре у Стрельцов появится возможность проявить свои лучшие качества – для этого судьба подкинет вам сразу несколько интересных способов. В важные моменты старайтесь доверять только своей интуиции, а советы окружающих просто игнорируйте. Даже если шестое чувство подсказывает решение, которое является на первый взгляд странным, в конечном итоге вы поймете, что именно оно являлось верным. К финансам Стрельцу следует относиться бережно, поскольку любая небольшая ошибка может привести к тому, что представителям знака придется потратить солидную часть средств из своих сбережений.

Козерог

В первый месяц зимы Козерог будет всеми силами стремиться достигнуть поставленных высот, однако его амбиции не будут удовлетворены. Если вы не хотите тратить силы понапрасну, то отложите идею с реализацией грандиозных идей на более благоприятный период. В декабре следует уделить особое внимание отношениям с близкими людьми. В скором времени вы поймете, что по-настоящему можете доверять только членам своей семьи, поэтому стоит заранее подумать над тем, как их отблагодарить.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Водолей

Поскольку к концу уходящего года Водолеям удалось добиться значительных результатов, в декабре можно позволить себе немного расслабиться. Наберитесь сил для будущих свершений, а также составьте детальный план для достижения поставленных задач в кратчайшие сроки. При этом Василиса Володина советует представителям знака перестать сравнивать себя с другими людьми – вам еще неоднократно удастся понять, насколько вы уникальны. Под конец года Водолею следует воздержаться от участия в рискованных проектах, иначе негативные последствия дадут о себе знать прямо на праздники.

Рыбы

Прогресс – вот, что ожидает Рыб под конец уходящего года. Постарайтесь как можно скорее отказаться от старой привычки полагаться на других людей, а также не спешите с выводами, если к вам поступила непроверенная информация. В середине месяца удастся найти выгодное применение для накопленных знаний и навыков, однако старайтесь не торопиться с выполнением той или иной задачи, даже если процесс вам хорошо знаком. Это позволит не только сэкономить силы, но и немного увеличить размер вознаграждения за проделанную работу. Покупку подарков Рыбам не стоит откладывать на последнюю неделю, иначе переплаты будет не избежать.