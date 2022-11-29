Пучок «банан», вампирский образ и коса-кукуруза: фантастические прически для новогодней вечеринки

Вы уже готовите наряд на самый главный праздник года? Не упустите возможность блистать на новогодних мероприятиях. Пока есть время, важно продумать все до мелочей. Платье, туфли, косметика, все должно выступать единым ансамблем и украшать вас на празднике. А что же еще? Прическа, главный атрибут женственности и красоты. Конечно, прическу нужно выбирать заранее, чтобы в последний момент оставалось только собрать волосы и в путь.

Можно считать, что готовы?

Нет, пока не определитесь с прической. Или с разными вариациями, а зависимости от количества мероприятий, которые ждут вас в преддверии Нового года. Наверное ни на что женщины не тратят столько времени, как на укладку своих волос, и здесь действительно есть над чем поразмыслить.

Если вы еще думаете, то взгляните на наши вдохновляющие образы, которые помогут вам найти идеальную прическу для праздника. Раскройте утонченную, аккуратную, сверкающую, озорную, праздничную прическу; что бы это ни было, оставайтесь верными своим взглядам на красоту. Итак, переходим непосредственно к прическам. Простым и удивительно нежным.

Пучок с бантиком

Как насчет элегантной рождественской прически, на создание которой не уходит слишком много времени? Если у вас длинные волосы, этот пучок-бантик идеально подойдет. Он очень женственный и идеально подходит для шикарного и стильного образа, если носить его низко на шее и слегка растянуть пряди. Не бойтесь добавить праздничного настроения с помощью небольшого количества блестящего лака для волос (серебряного или золотого) для вау-эффекта.

Пучок «банан»

Хотите выглядеть стильно и привлекать всеобщее внимание к праздничному столу?Этот оригинальный пучок — обязательная прическа для демонстрации вашего шикарного стиля. Вы будете сиять до самой ночи, если соберете пучок чуть сбоку и украсите его красивыми шпильками с жемчугом, цветами, стразами и т. д.).

Легкое плетение

У вас длинные волосы, которые вы хотите подчеркнуть, оставаясь верными своему богемному стилю? Почему бы не попробовать легкое плетение и не создать пушистую полу-косу, полу-хвост? Смотрится она одновременно небрежно, романтично и изысканно. Словно вы и не прилагали никаких усилий, просто – вы королева от природы. Вариаций таких причесок может быть масса. Украсьте волосы бантиками или элегантными шпильками. Подберите аксессуары, которые больше всего подойдут к духу Нового года, чтобы точно затмить всех.

Объем XXL с красочными бликами

Вы поклонник диковинных причесок? Это прическа для вас. Для смелого образа выберите невероятный объем XXL и яркие цвета. Теперь Рождество в твоих волосах, вместе с бантиками, зелеными, красными и серебристыми игрушками и блестками. Не забывайте и о том, что к такой прически требуется сверкающих наряд. Вы будете просто неотразимы, а новогодняя ночь будет фантастической.

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Каскад с бабочкой

Пришло время наряжаться, и вы хотите, чтобы ваша прическа выделялась, среди десятков других? Если у вас длинные волосы, попробуйте создать каскад с бабочкой, как показано на картинке. Шикарная прическа с красивыми завязками, которая выглядит хоть и просто, но гламурно. Вы может использовать резинки для волос с люрексом или жемчужинками, чтобы добавить прически торжественности.

Образ в стиле бохо

Хотите создать легкий, романтичный и одновременно изысканный образ? Чтобы соответствовать зимнему сезону, черпайте вдохновение из фотографий и примеряйте их к своим нарядам. Распустите волосы и слегка подкрутите кончики, а затем растрепайте их, чтобы завивка смотрелась небрежно. Сделайте красивый узел, собрав волосы вместе, слегка перекрутив и подколов на затылке шпильками. Чтобы прическа смотрелась по-особенному, украсьте ее еловой веточкой. Можно поступить еще проще, собрав свободную косу и хорошенько вытяните пряди.

Плетеная корона

Считаете косу-корону праздничной прической, выбирая для себя образ в богемном стиле? Он хорошо сочетается с любой одеждой, как с королевским нарядом, так и самым простым платьем. Чтобы выдержать един стиль, достаточно найти аксессуар для волос, который задаст тон.

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Вы не нашли вдохновение в простых прическах? Рассмотрите украшение для волос с мелкими ягодами рябины, миниатюрными сосновыми шишками. Здесь нет запрещенного и разрешенного, если вам вариант нравится, значит он идеален.

Скрученный полу-хвост

Вы предпочитаете простоту и ищете самую легкую новогоднюю прическу, то поиска окончены. После легкой укладки феном, которая сделает ваши волосы блестящими и волнистыми, подберите боковые пряди, соедините их на затылке и закрепите тонкой резиночкой. После этого выверните пряди внутрь, чтобы окончательно скрыть резинку. выберите незаметную заколку. Полу-хвост будет выглядеть фантастически праздничным.

Прическа с заколкой

Простота являетя вашим идеальным стилем? Тогда, это образ для вас. Просто подкрутите локоны и поместите красивую заколку в центр. Разве заколка для волос в форме банта в рождественских тонах не выглядит мило?

Низкий пучок

Вы перфекционистка, которая хочет выглядеть как можно лучше в канун Рождества? Как насчет стильного низкого пучка? Вот прическа, которая сделает вас самой элегантной на празднике. Да, идеальное исполнение потребует некоторой помощи, но результат того стоит.

Высокий пучок

Если у вас афро-косички, вот классная идея новогодней прически. Вы можете собрать волосы в высокий пучок и добавить праздничного настроения с помощью таких украшений, как разноцветные ажурные кольца, цветы или даже новогодняя гирлянда с разноцветными лампочками. Вы будете сиять, вся вечеринка пройдет у ваших ног.