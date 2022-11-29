Tesla выпустит обновленную версию седана Tesla Model 3

Разработчики Tesla проводят работу по обновлению популярного электрокара под названием Tesla Model 3.

В свою очередь, в компании ранее объявили о планах существенно сократить затраты на производство техники, одновременно намереваясь повысить уровень спроса на модель. Предполагается, что новинка выйдет в продажу с приставкой Highland в названии. Также есть сведения, что новинка получит видоизмененный дизайн кузова.

Серийный выпуск американского электрокара осуществляется в Шанхае. В свою очередь, сборкой обновленной модели седана в версии Highland займутся в третьем квартале следующего года. Остальные подробности об автомобиле пока засекречены до официальной презентации.