 

Tesla выпустит обновленную версию седана Tesla Model 3

29.11.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчики Tesla проводят работу по обновлению популярного электрокара под названием Tesla Model 3.

В свою очередь, в компании ранее объявили о планах существенно сократить затраты на производство техники, одновременно намереваясь повысить уровень спроса на модель. Предполагается, что новинка выйдет в продажу с приставкой Highland в названии. Также есть сведения, что новинка получит видоизмененный дизайн кузова.

Серийный выпуск американского электрокара осуществляется в Шанхае. В свою очередь, сборкой обновленной модели седана в версии Highland займутся в третьем квартале следующего года. Остальные подробности об автомобиле пока засекречены до официальной презентации.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Черепно-мозговая травма может привести к долговременному ухудшению зрения

25.06.22 / В Германии пустят на слом крупнейший в мире лайнер, ни разу не покидавший порт

24.11.22 / В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой “Обручального кольца” Пожидаевой

27.10.20 / Индейцы из Южной Дакоты винят в смерти подростков таинственного призрака

17.12.21 / В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка

03.02.22 / Мнение: Протасевич подаст в суд на Ryanair

22.11.21 / В России стали вводить обязательную самоизоляцию для невакцинированных

24.11.21 / Александр Пашутин чувствует себя виноватым перед актрисой Ниной Руслановой

20.05.22 / WP – экономические проблемы мешают Западу ввести новые санкции против России

03.07.20 / Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика