 

Анорексичка Ходченкова распахнула шикарную грудь перед толпой зевак: Смотрите все!

29.11.2022, 16:15, Разное
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В последнее время поклонники очень переживают за состояние знаменитой артистки. Звезда театра и кино неожиданно для всех стала уменьшаться в размерах, превратившись из такой упитанной русской красавицы в настоящую анорексичку – по крайней мере, так считают некоторые фанаты Светланы Ходченковой.

Стоит признать, что такие кардинальные изменения во внешности не лишили актрису сексуальности, которую она, к слову, и сама активно развивает. Вспомнить хотя бы ее танцы на пилоне, где она бесстыдно раздвигает ноги, тем самыми поражая умы миллионов мужчин.

Впрочем, артистка умудряется оставаться сексуальной и привлекательной и не в столько откровенных амплуа. Недавно Светлана Ходченкова решила сняться для российского глянцевого журнала и уже показала готовую обложку. На ней актриса одета довольно скромно – ни глубокого декольте, ни оголенных ног.

Но мимика и шикарная грудь, а точнее грудная клетка, без изъянов, которую она буквально распахнула перед толпой зевак, не могут не заворожить! Обложку звезда опубликовала на своей странице и как бы сказала: “Смотрите все!” – видимо, даже те, кто не планирует покупать издание.

Поклонники известной блондинки остались довольны фотографией и принялись забрасывать любимицу комплиментами.

“Роскошная! Ну, богиня! Она из тех, кто может зацепить не только голыми фотками”, – написали в комментариях фанаты Светланы Ходченковой.


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