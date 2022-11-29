 

Северная Корея превращается в ядерную державу — американская стратегия сдерживания не действует

29.11.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Северная Корея быстро превращается в полноценную ядерную державу, а механизмы сдерживания XX века, адаптированные к условиям холодной войны, давно утратили актуальность, пишет 19FortyFive. Издание советует Вашингтону пересмотреть вопросы нераспространения ядерного оружия, отказаться от защиты Южной Кореи и наладить отношения с её северным соседом — это поможет снизить напряжённость в регионе, убеждён автор материала.


AP

Соединённые Штаты в течение последних трёх десятилетий пытались сделать Северную Корею страной-изгоем на международной арене. Стратегия изоляции Пхеньяна преследовала две цели: заставить КНДР отказаться от программы создания ядерного оружия, а также не позволить ей преуспеть в проекте создания баллистических ракет. По обоим «направлениям» планы Вашингтона провалились — сегодня это становится очевидным: ядерный арсенал небольшого государства медленно растёт, как и число случаев испытаний МБР, пишет 19FortyFive. 

Северная Корея быстро становится полноправной ядерной державой с эффективными средствами доставки: учитывая отсутствие дипломатических отношений, риски эскалации на Корейском полуострове, военной агрессии в отношении союзной Южной Кореи и даже удара по территории США возрастают. Поэтому сейчас необходимо вести всесторонний диалог с Пхеньяном с целью нормализации взаимоотношений между двумя странами, полагает автор материала. Мирный процесс также должен включать договор, который заменит перемирие 1953 года и наконец завершит состояние войны на полуострове; также необходима отмена санкций в отношении Пхеньяна. Помимо прочего, Штатам нужно пересмотреть отношения с Сеулом в области безопасности: понятно, что формула «защиты слабого», реализованная в контексте холодной войны с СССР, сегодня как минимум утратила актуальность. Геополитическая обстановка усложняется, тогда как стратегическое значение Южной Кореи для Вашингтона снизилось.

США больше не могут быть гарантом безопасности Сеула, поскольку сами оказались в опасности, поэтому от военного союза с южнокорейской республикой нужно отказаться, так как страна экономически преуспела и в состоянии самостоятельно противостоять военным угрозам и обеспечивать свою безопасность. Раньше зависимость от Вашингтона была для ЮК политическим выбором с целью экономии средств — «кормушка» не может продолжать наполняться, считает обозреватель 19FortyFive. Ещё более важной мерой должен стать пересмотр подхода чиновнического аппарата США к вопросам нераспространения ядерного оружия: многие годы Вашингтон придерживался идеи «закрытости» клуба ядерных держав, хотя на протяжении второй половины XX века в нём появлялись и продолжают де-факто появляться новые «члены». Автор задаётся вопросом: разумно ли смириться с ситуацией, когда агрессивное государство-изгой обладает ядерным оружием, а демократические мирные страны — нет?

Республика Корея делает ставку на то, что Вашингтон выполнит свои обязательства в области безопасности, даже если Северная Корея нанесёт удар по американской территории — такое убеждение весьма неправдоподобно и даже ошибочно, поскольку в реальности США не будут подвергать себя опасности. Учитывая, что вскоре у Пхеньяна будет полноценный флот межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, Америке нужна радикальная и немедленная трансформация внешней политики в отношении «корейского вопроса», резюмирует автор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.22 / Физические изменения в пожилом возрасте: можно ли с этим что-то сделать и как старет не старея

08.06.22 / Вторичные квартиры могут подешеветь на 30 процентов

05.08.20 / Мнение: США цинично крадут символ технологических достижений Китая

12.05.22 / Пикси и не только: лучшие стрижки для узкого лица

09.03.22 / «Когда я увижу родителей, можно только гадать»

04.02.22 / ГосТВ Чечни показало видео…

19.11.22 / Основательницу скандального стартапа Элизабет Холмс приговорили в США к 11 годам тюрьмы за обман инвесторов

11.11.22 / Редкий выход: Джейсон Момоа с детьми от Лизы Боне на премьере фильма “Страна снов”

07.07.21 / Астронавт Хелен Шармен: пришельцы давно живут среди людей

12.09.22 / Обозреватель NYT – демократия повсеместно идёт на спад — и США не исключение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика