Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко показала, как выглядит во время беременности

Звезда “Бортпроводницы” и “Теории большого взрыва” готовится к рождению первенца и с удовольствием делится новыми “беременными” снимками в своих социальных сетях. На этот раз Куоко обрадовала подписчиков совместным селфи с возлюбленным-актером Томом Пельфри. На снимке Кейли и Том одеты в парные аутфиты с символикой команды New York Giants и номерами игроков, а в руках актриса держит еще одну крошечную синюю футболку для будущего малыша.

Будущий футболист на подходе! – написала она в посте.

В этот же день в разделе сторис своего блога Кейли поделилась снимками из спортивного зала – и судя по всему, актриса тренируется регулярно. Кстати, 30 ноября актриса отметит 37-летие.

О первой беременности Кейли Куоко стало известно в начале октября. Свое положение она также рассекретила в социальных сетях, поделившись радостной новостью с поклонниками. Актриса опубликовала карусель из новых фотографий, среди которых нашлась и та, на которой виднелся растущий живот.

Напомним, что о романе Кейли Куоко и звезды сериалов “Банши” и “Направляющий свет” Тома Пельфри заговорили в начале мая. Тогда актеры официально подтвердили свои отношения, опубликовав одинаковые сентиментальные посты. В конце весны они с Пельфри впервые вышли в свет в качестве пары, а уже в сентябре впервые появились вместе на красной ковровой дорожке. До Тома Пельфри Куоко была замужем за миллиардером Кларком Куком. Актриса подала на развод в сентябре прошлого года. Брак продержался около трех лет.