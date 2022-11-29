Обратный контуринг: как с помощью косметики улучшить состояние кожи за одну минуту

Контуринг – это современный тренд и отличный способ не только скорректировать незначительные несовершенства, но и полностью изменить свою внешность. Это игра света и теней, при помощи которой мы создаем акценты, выделяем и скрываем то, что хочется. Но сегодня мы хотим рассказать про обратный контуринг. Эта техника менее сложная, чем классический контуринг, с которым мы так или иначе успели познакомиться.

Что значит обратный контуринг

Давайте начнем с классического контуринга. Эта техника предполагает затемнение определенных зон лица, чтобы выделить на их фоне все остальные. Как правило, это требует довольно большого количества корректора темного цвета, а также более светлого хайлайтера. За счет разницы оттенков мы и получаем идеальный макияж. Но, чтобы выполнить его грамотно, потребуется немало времени провести около зеркала.

Если вы когда-либо пытались контурировать свое лицо раньше, вы знаете, насколько важным является смешивание оттенков. Без правильных инструментов растушевка затруднительна, а нерастушеванный контур намного хуже, чем его отсутствие вообще. Косметика лишь подчеркнет недостатки. Обратное контурирование сделает ваш макияж более естественным без необходимости растушевки. Это также упрощает весь процесс для людей, которые хотят скрыть покраснение или неровный тон кожи.

В конечном счете, обратное контурирование также требует меньше расходных материалов, поскольку работаем мы по большей части консилером. Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Хотя контурирование создает потрясающий эффект, это может быть вредным для нашей кожи. Тяжелая основа и насыщенный макияж могут спровоцировать проблемы с кожей. А вот обратное контурирование, напротив, поможет сохранить кожу здоровой.

Как создать обратный контур

Его намного легче сделать, и это займет у вас гораздо меньше времени. Во-первых, вам понадобится идеальный консилер, так как он станет базовым элементом. Выбирая основу для обратного контура, пользуйтесь правилом визажистов: вместо того чтобы использовать темные тяжелые кремы или пудры, берите светлый консилер. Вместо того чтобы затемнять то, что вы хотите скрыть, можно немного осветлить то, что вы хотите подчеркнуть, эффект будет примерно равным.

Подготовив лицо, нанесите консилер в нескольких местах, прежде чем растушевать кистью или пальцами. Рекомендуется начинать с кожи под глазами. Это подтянет область под глазами и действительно заставит вас выглядеть бодрой. Затем нанесите немного консилера на подбородок прямо под нижнюю губу, а также на внутренний и внешний уголок бровей. Добавьте немного на скулы, на крылья носа так же, как при обычном контурировании.

Заключение

Если вы находите этот метод обратного контурирования слишком легким, вы также можете нанести цвет контура на все места, где вам нужно придать форму, например на нос или щеки, и нанести консилер там, где вы хотите подчеркнуть прелести черт своего лица. Это даст вам немного больше глубины с той же легкостью нанесения. Попробуйте эту технику один раз, и, скорее всего, она станет идеальным вариантом для ежедневного использования.