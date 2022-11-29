Оверсайз, кожа и в виде жакета: ключевые особенности пуховиков на зиму 2023 и главные критерии выбора трендовой модели

Как бы ни критиковали пуховики, не обвиняли их в создании бесформенных силуэтов, однако уже на протяжении нескольких лет они не сдают своих лидирующих позиций. Рассматриваем актуальные модели такой верхней одежды на 2023 год.

Ключевые особенности

На первый план в женской моде выходит комфорт. Поэтому старайтесь подобрать тот пуховик, который защитит вас от морозов, в котором вам не будет холодно и который точно не будет стеснять движений. Чем легче по весу изделие, тем лучше. В таком вам будет максимально удобно.

В тренде как укороченные, так и удлиненные изделия, как приталенные, так и широкие, свободного кроя. Выбирайте модель на свое усмотрение. Главное, чтобы одежда нравилась вам, отображала вашу индивидуальность и соответствовала тому стилю, которого вы придерживаетесь. Это и есть основные правила при выборе пуховика.

С голографическим эффектом

Если вам нравится футуристический стиль, обязательно присмотритесь к пуховикам с голографическим эффектом. Они изготовлены из водонепроницаемой ткани. При этом материал на солнце переливается всеми цветами радуги, что выглядит весьма эффектно. Пуховики с голографическим эффектом представлены не только в оттенке металлик, но также и в других цветах: желтом, зеленом, синем и т. д.

Укороченный

Речь идет о пуховиках, которые едва достигают талии. Плюс в том, что они прекрасно сочетаются с юбками и штанами с высокой посадкой. Минус — придется подумать о том, как хорошенько утеплить поясницу.

Такие пуховики хорошо впишутся в стиль кэжуал, но для офисно-делового точно не подойдут.

Черный лаковый

Черный цвет — самый практичный для верхней одежды. Однако изделия из матовой ткани могут смотреться несколько скучно и уныло. Совсем другое дело — это лаковый пуховик, с характерным глянцевым блеском. С такой вещью можно создавать очень эффектные тотал-блэк луки.

Пуховик-пальто

Стеганый длинный пуховик, напоминающий пальто, — тренд текущего и предстоящего зимнего сезона. С его помощью можно создать очень романтичные и элегантные образы. Отдавайте предпочтение изделиям с оригинальными для верхней одежды элементами декора. Например, это могут объемные рукава-воланы.

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Используйте поясной ремень, чтобы сделать силуэт более женственным и подчеркнуть талию. Из обуви больше подойдут высокие сапоги.

Обратите внимание, что в моде также пуховики-халаты. Это изделия, на которых нет пуговиц и застежек. Для фиксации используется только пояс. С одной стороны, смотрится стильно и современно. С другой — такое пальто хорошо продувается, поэтому больше подойдет для автоледи.

Оверсайз

Это один из самых смелых вариантов. Пуховик оверсайз подойдет уверенным в себе женщинам, которые любят эпатировать и следят за новыми трендами. Плюс верхней одежды оверсайз в том, что она скрывает все недостатки фигуры. Также в ней точно нельзя замерзнуть в холодную погоду.

Минус заключается в создании бесформенного силуэта. Однако при желании данную проблему легко решить с помощью пояса.

Кожаный

Кожаный пуховик — это новый тренд предстоящего сезона. С его помощью можно сделать любой образ более строгим и одновременно гламурным. Обратите внимание, что изделие необязательно должно быть черного цвета. Вы можете рассмотреть вариант серого, коричневого, синего кожаного пуховика.

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Яркий

Зима — это не время переодеваться в вещи темных оттенков. Раскрасьте серые будни и отдайте предпочтение пуховику яркого насыщенного цвета. С помощью такого изделия ваш образ станет более позитивным и жизнеутверждающим.

С меховыми вставками

Если вам нравятся нестандартные решения, тогда обратите внимание на пуховик с меховой отделкой. Мех, кстати, может по цвету отличаться от основного материала верхней одежды. Тогда получится оригинальный рисунок. Если же вам больше импонирует минимализм, тогда отдавайте предпочтение однотонному изделию.

Если у вас есть такая возможность, тогда подберите пуховик оригинального кроя. Например, с асимметричным низом (чтобы спереди было короче, чем сзади).

Пуховик-пиджак

Для создания офисно-делового, более формального и строгого образа присмотритесь к новинке сезона – пуховику-пиджаку. Обычно по длине он достигает середины бедер, сверху двубортный, застегивается на несколько пуговиц. Его можно сочетать с классическими юбками или брюками.