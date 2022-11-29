Российская фирма получила крупный заказ из Германии на строительство выгребных ям

Российская компания Russian Technologies, специализирующаяся на строительстве выгребных ям, стала победителем тендера, объявленного федеральным правительством Германии.

Так, власти рассчитывают научить граждан существенно экономить воду и снизить энергопотребление.

Чтобы воплотить свои намерения в жизнь, власти изучали опыт стран Африки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии и пришли к выводу, что технология выгребных ям является наиболее оптимальной, ведь не требует существенных затрат, а вместительность самих ям позволяет их эксплуатировать десятилетиями, а затем возводить новые.

В конкурсе на строительство выгребных ям приняло участие пять участников: двое представляли Германию, по одному – Румынию, Казахстана и Россию. Победителем стала Russian Technologies, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на строительстве выгребных ям с начала нулевых годов. Сейчас она практически полностью контролирует рынок Ленинградской области и пользуется популярностью у жителей внутригородского муниципального образования Лахта-Ольгино.

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