 

Российская фирма получила крупный заказ из Германии на строительство выгребных ям

29.11.2022, 15:33, Разное
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Российская компания Russian Technologies, специализирующаяся на строительстве выгребных ям, стала победителем тендера, объявленного федеральным правительством Германии.

Так, власти рассчитывают научить граждан существенно экономить воду и снизить энергопотребление.

Чтобы воплотить свои намерения в жизнь, власти изучали опыт стран Африки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии и пришли к выводу, что технология выгребных ям является наиболее оптимальной, ведь не требует существенных затрат, а вместительность самих ям позволяет их эксплуатировать десятилетиями, а затем возводить новые.

В конкурсе на строительство выгребных ям приняло участие пять участников: двое представляли Германию, по одному – Румынию, Казахстана и Россию. Победителем стала Russian Technologies, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на строительстве выгребных ям с начала нулевых годов. Сейчас она практически полностью контролирует рынок Ленинградской области и пользуется популярностью у жителей внутригородского муниципального образования Лахта-Ольгино.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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