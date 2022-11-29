 

Chery готовит кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с новым дизайном и полным приводом

29.11.2022, 15:14, Разное
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Компания Chery проводит тестовые испытания новой модели кроссовера, который проходит под индексом T18P.

Эксперты констатировали, что новая модель по передней части кузова напоминает актуальную версию Tiggo 8 Pro, которая является флагманом бренда. Вместе с тем боковые части кузова имеют некоторые уникальные отличия. Также с задней стороны под бампером расположены четыре выхлопные трубки. Предполагается, что под капотом установят 1,6-литровый бензиновый мотор.

Вместе с тем специалисты уверены, что будущая модель получит систему полного привода и семиместный салон. Пока производитель не готов раскрывать остальные характеристики до официальной презентации автомобиля.


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