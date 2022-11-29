Россияне недовольны «прозападным курсом» Эрмитажа на фоне геополитических событий

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский раскритиковал россиян, которые возмущены сотрудничеством музея с иностранцами. Ранее СМИ писали, что Пиотровского подозревают в возможных связях с нежелательным в РФ британским фондом.

По мнению Пиотровского, мероприятия Эрмитажа с участием иностранцев в российском обществе вызывают «неожиданные реакции». Директор музея не понимает, почему лекции на английском или итальянском языках «вдруг вызывают гневные отклики соотечественников».

Ранее телеграм-канал «Ротонда» писал, что Пиотровский критиковал западные страны за «отмену» российской культуры. Директор музея рассказал о патриотах, работающих в учреждении, но не стал акцентировать внимание на Дмитрии Озеркове, который ушел из музея и покинул Россию из-за антипатриотичных высказываний. Он лишь сказал, что «были моменты, когда некоторые люди перестали быть патриотами Эрмитажа».

Сообщается, что Озерков написал пост, в котором негативно высказался о СВО, что вызвало широкий резонанс.

Журналисты также писали, что Озерков вместе с Пиотровским сотрудничали с нежелательным в РФ британским фондом.

Недовольство россиян вызвали спектакли, выставки и лекции, которые продвигают западные ценности и расходятся устоявшимся в РФ общепринятым моральным принципам. Ранее политтехнолог Вадим Полежаев выразил уверенность в том, что музею Михаила Пиотровского нужна своя «специальная культурная операция».