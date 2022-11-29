 

Гости едут! – Личное мнение

29.11.2022, 14:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всякие издания радостно сообщают, что наследнички Кейт и Уильям собираются посетить США.

Визит пройдёт с 30 ноября до 2 декабря, в ходе которого «оба очень взволнованы этим визитом» и «с нетерпением ждут встречи с как можно большим количеством людей».


Фото: Соцсети

Напомню, в США живут Меган и Гарри. Ходят слухи, что ведущая подкастов пригласила сестрицу в эфир.

Молодец всё-таки Меган. Умничка. Дружелюбная. Гости едут, а она, несмотря на нанесённые ей обиды, готова позвать родственников мужа к себе.

Думаю, что наследники вообще должны остановиться в доме у Гарри и Меган. Места всем хватит, а братья наверное соскучились друг по другу.

Как раз скоро выйдет документальное кино о Гарри и Меган. Мемуары, опять же, на подходе — можно посмотреть и почитать всем вместе. Заодно повспоминать теплоту покойной бабушки, которую они потеряли недавно, а потом об этом Меган расскажет в подкасте.

К сожалению, боюсь, что радушие Меган будет высокомерно проигнорировано. Она к ним — всей душой, а Кейт опять скроит презрительную гримасу.

А вы любите, когда приезжают родственники? А сами к ним ездите?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.22 / Мнение: О России в полном ауте… На что ещё она способна?

30.04.22 / Американский журналист призвал поверить Байдену – цель США — свергнуть Путина

20.12.21 / В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России

10.10.21 / Термоколготки, платье-свитер и высокие сапоги: уютные осенние образы для девушек, которым не нравится носить брюки

14.05.22 / Мнение: Опять цензура

22.09.22 / Le Figaro – в некоторых городах Франции пользоваться общественным транспортом всё опаснее

31.12.21 / Текст нового гимна России напишет Денис Майданов

21.01.22 / В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

17.11.22 / Скандалы: «Ты и сам скоро будешь тут»

19.10.20 / Пашинян: Мы готовы дать России 12 баллов на Евровидении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика