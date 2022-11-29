Гости едут! – Личное мнение

Всякие издания радостно сообщают, что наследнички Кейт и Уильям собираются посетить США.

Визит пройдёт с 30 ноября до 2 декабря, в ходе которого «оба очень взволнованы этим визитом» и «с нетерпением ждут встречи с как можно большим количеством людей».



Фото: Соцсети

Напомню, в США живут Меган и Гарри. Ходят слухи, что ведущая подкастов пригласила сестрицу в эфир.

Молодец всё-таки Меган. Умничка. Дружелюбная. Гости едут, а она, несмотря на нанесённые ей обиды, готова позвать родственников мужа к себе.

Думаю, что наследники вообще должны остановиться в доме у Гарри и Меган. Места всем хватит, а братья наверное соскучились друг по другу.

Как раз скоро выйдет документальное кино о Гарри и Меган. Мемуары, опять же, на подходе — можно посмотреть и почитать всем вместе. Заодно повспоминать теплоту покойной бабушки, которую они потеряли недавно, а потом об этом Меган расскажет в подкасте.

К сожалению, боюсь, что радушие Меган будет высокомерно проигнорировано. Она к ним — всей душой, а Кейт опять скроит презрительную гримасу.

А вы любите, когда приезжают родственники? А сами к ним ездите?

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