 

Тухла в квартире: в Москве нашли мертвой известную актрису

29.11.2022, 14:50, Разное
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Как гром среди ясного неба прозвучала сегодня новость о смерти актрисы Натальи Стешенко. Ничего не предвещало беды: 37-летняя артистка работала в театре Луны на Малой Ордынке, не болела, а из жизни ушла очень неожиданно.

На данный момент появились первые подробности смерти звезды. Как оказалось, трагедия произошла в понедельник, 28 ноября. Звезда театра, как свеча, тухла, угасала в своей квартире. Когда женщину без сознания нашел ребенок, она еще оставалась живой.

Мальчик побежал к соседям с просьбой помочь. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не успели – женщина скончалась до их приезда. В квартире, где произошла трагедия, уже работают правоохранительные органы. На данный момент известно, что каких-либо признаков насильственное смерти на теле Натальи Стешенко нет.

Однако, как передает РИА ФАН, пока точная причина ее ухода не установлена – это будет понятно после судмедэкспертизы. Как передают некоторые издания, полиция уже успела пообщаться с сотрудниками театра, в котором трудилась артистка. Там, говорят, о причинах смерти коллеги даже не догадываются.

Актриса привлекала поклонников разными достижениями. Кому-то, по данным “Царьграда”, усопшая запомнилась как носительница титула “Мисс Казахстан”, который она получила в начале нулевых, а кому-то как звезда сериала “Лига обманутых жен”, где Наталья Стешенко исполнила одну из ролей в 2005 году.


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