 

Сунак предостерёг от риторики времён холодной войны в отношениях с Китаем

29.11.2022, 14:38, Разное
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о конце эпохи хороших отношений его страны с Китаем, пишет издание The Independent. По мнению политика, всему виной стремление Пекина к ещё большему авторитаризму, что является системной угрозой для ценностей и интересов Запада. Тем не менее он предостерёг от риторики «холодной войны» в отношении КНР и убеждён, что будет продолжать проводить политику «дипломатии и взаимодействия» по отношению к Поднебесной.


AP

Риши Сунак обвинил Китай в том, что он всё глубже погружается в авторитаризм и представляет собой «острый вызов британским ценностям и интересам». В своём первом крупном внешнеполитическом выступлении в качестве премьер-министра Сунак пообещал изменить внешнюю политику Великобритании в ответ на «обострение конкуренции» со стороны Пекина. Тем не менее он предостерёг от политики «в духе упрощённой риторики времён холодной войны» в отношении Китая и убеждён, что будет продолжать использовать «дипломатию и взаимодействие» в своих отношениях с коммунистическим государством, пишет The Independent.

Критики назвали заявление Сунака «слабым» на фоне ареста и избиения журналиста BBC Эда Лоуренса, который освещал демонстрации в Шанхае. Бывший лидер тори сэр Йэн Дункан Смит, который находится под санкциями Пекина в связи с его высказываниями о нарушениях прав человека в Гонконге и Синьцзяне, заявил изданию: обещание Риши Сунака проводить политику «дипломатии и взаимодействия» с Китаем было «позорным». Лейбористы же обвинили премьер-министра в «диаметральной смене позиции» в отношении Китая всего через несколько месяцев после того, как Сунак заявил избирателям, что страна и её коммунистические лидеры представляют «самую большую угрозу безопасности и процветанию Великобритании и мира в этом столетии».

Речь премьера Сунака последовала за сообщениями о том, что акции протеста, проходящие на улицах китайских городов против ковидных ограничений, были встречены решительной реакцией полиции. В ежегодном внешнеполитическом обращении премьер-министра на банкете лорд-мэра Лондона Сунак пообещал «эволюционный скачок» в подходе Великобритании к «репрессивным режимам по всему миру», который, по его словам, будет характеризоваться «твёрдым прагматизмом». Он необычайно резко подверг критике попытки своего предшественника Дэвида Кэмерона и его канцлера Джорджа Осборна наладить более тесные связи с зарождавшейся экономической сверхдержавой. Премьер объявил о конце «золотой эпохи» британо-китайских отношений и заявил, что было «наивно» ожидать, что увеличение торговли привело бы к социальным и политическим реформам, пишет The Independent.

Однако он также предостерёг от «риторики холодной войны» некоторых из своих закулисных критиков, представивших соперничество между Китаем и Западом как повторение противостояния с Советским Союзом, которое привело к замораживанию международных отношений на протяжении большей части прошлого века. «Мы признаём, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам. Это вызов, который становится всё острее по мере того, как (Пекин. — ИноТВ) движется к ещё большему авторитаризму», — признав, что Лондон не сможет игнорировать экономическое и политическое значение КНР, пишет издание.

Риши Сунак заявил, что его новый подход будет основываться на необходимости укрепления экономической безопасности Великобритании. Он говорил о таких мерах, как отстранение китайского технологического гиганта Huawei из сетей 5G и блокирование продажи завода по производству полупроводников Newport Wafer Fab китайской компании. Сунак заявил, что Великобритания должна «покончить с глобальной зависимостью от авторитарных режимов — начиная с российского газа». Помощники премьера пояснили, что, сохраняя «ясный взгляд» на конфликт между ценностями Китая и Великобритании, Сунак хотел построить «конструктивные» отношения с Пекином в долгосрочной перспективе, указывает The Independent.


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