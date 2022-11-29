 

“Казалось, что я умираю”: Дженнифер Лопес о первом разрыве с Беном Аффлеком в новом интервью

29.11.2022, 14:30, Разное
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В рамках промо грядущего девятого студийного альбома 53-летняя Дженнифер Лопес стала гостьей авторского подкаста Зейна Лоу в Apple Music. В диалоге с журналистом певица вспомнила 2000-е и рассказала о “болезненном” разрыве с Беном Аффлеком, признавшись, что для нее это был настоящий удар. 

20 лет назад я влюбилась в любовь всей моей жизни, – сказала Лопес. – Я работала над альбомом “This Is Me… Then”. Мне хотелось запечатлеть этот момент во времени. Теперь произошла самая удивительная, невероятная, немыслимая вещь. И я вновь хочу запечатлеть это, потому что это даже лучше, чем в первый раз. 

Первый раз Лопес и Аффлек были помолвлены с 2002 по 2004 год, но до алтаря так и не дошли из-за давления прессы.  

Мне было так больно после того, как мы расстались. Отмена той свадьбы 20 лет назад стала самым большим горем в моей жизни. Честно говоря, мне казалось, что я умираю.  

Впрочем, теперь, по словам Джей Ло, все на своем месте, и им с Беном крупно повезло сойтись вновь.   

Это самый счастливый финал, который когда-либо случался в Голливуде, – сказала она об их истории любви.   

Отметим, что после того самого расставания Лопес и Аффлек нашли других партнеров и завели детей. Дженнифер родила близнецов Эмму и Макса в браке с певцом Марком Энтони, а Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая родила ему двоих дочерей (Вайолет и Серафину) и сына (Сэмюэль). Впрочем, настоящей любви не страшны преграды. Спустя два десятилетия Бен и Дженнифер воссоединились, показав миру, что возможно все. Этим летом они поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.   

О том, что Джей Ло готовит к релизу новый альбом под названием “This Is Me… Now” стало известно в минувшую пятницу —  это будет первая полноформатная пластинка певицы за последние 9 лет.


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