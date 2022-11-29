 

Звезда фильмов “Люди X” Джеймс Макэвой раскритиковал культовую франшизу

29.11.2022, 14:30, Разное
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43-летний Джеймс Макэвой, сыгравший молодого доктора Чарльза Ксавье в четырех фильмах культовой кинофраншизы Marvel (“Люди Икс: Первый класс” 2011 года, “Люди Икс: Дни минувшего будущего” 2014 года, “Люди Икс: Апокалипсис” 2016 года и “Темный Феникс” 2019 года) дал интервью британскому GQ. В диалоге с изданием актер признался, что не во всем согласен с создателями легендарных блокбастеров.

Моя самая большая критика того, что мы делали на протяжении всех четырех фильмов, заключается в том, что после первой ленты мы не развили линию отношений Ксавье и Магнето (Магнето – прим. ред.), которые сформировали ее основу. Почему мы просто выбросили эту часть сюжета?

Впрочем, актер по-прежнему доволен работой в фильмах “Люди X”.

Это был один из самых позитивных опытов работы на студии, – сказал Макэвой. – ”Дни минувшего будущего”, я думаю, один из лучших фильмов, в которых я принимал участие.

О своем потенциальном возвращении во франшизу актер говорит так: 

Мне определенно пока не звонил президент Marvel Studios Кевин Фейдж. А если бы и звонил, то я определенно бы тебе не сказал, – поддразнил он интервьюера.

Напомним, что помимо работы в киновселенной Marvel Джеймс Макэвой известен ролями в фильмах “…А в душе я танцую”, “Грязь”, “Искупление”, “Джейн Остин”, “Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф”, “Последний король Шотландии”, “Особо опасен”, “Сплит” и многих других.

Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер


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