 

Почему в холода питьевой режим важен не меньше, чем в жару, и сколько воды нужно вашему организму

29.11.2022, 14:20, Разное
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В мороз организму также требуется вода, как и в жару. Естественно, в холодное время года чувство жажды может возникать реже. Но обезвоживание наступает вне зависимости от времени года. По словам диетолога Зои Богдановой, некоторые из его признаков – тусклые волосы, плохая память, низкий иммунитет и раздражительность.

Детоксикация и получение энергии

В нашем организме отлажен процесс терморегуляции, понижающей и повышающей температуру тела. Во время холода идет усиление кровообращения внутренних органов для согревания и нормализации температуры. Сократительный процесс способствует закислению клеток и интоксикации. А как раз вода необходима для проведения детоксикации. К тому же употребление жидкости позволяет получить энергию за счет распада микроэлементов и деления клеток. Без воды проведение таких процессов невозможно, а значит, человек просто не сможет согреться.

Сколько пить

По словам Богдановой, норма равна 30 граммам на килограмм веса. В первую очередь специалист рекомендует измерить употребляемое количество жидкости и потом постепенно увеличивать ее количество. К примеру, если человек выпивает литр, то для начала нужно добавить всего 200 граммов. А слишком резкое употребление большого количества воды может плохо повлиять на самочувствие.


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