Пингвины на веках, елка на щеке: новогодний арт, который сложно назвать макияжем

Хотите быть в центре внимания во время празднования нового года? Тогда забудьте об обычном макияже. Даже самые красивые и яркие стрелки, блестящие тени и цветная тушь на ресницах не сравнятся с уникальным новогодним бодиартом.

Вместо обычного макияжа

Что насчет того, чтобы в этом году вместо привычного макияжа нарисовать на лице, к примеру, веселых имбирных человечков?

А может быть вы захотите удивить всех и сделаете рисунок на веках в виде игривых пингвинов?

Ищите что-то более привычное? Тогда елка и фонарики – ваш выбор.

Отлично будут смотреться и новогодние сладости.

Простор для творчества при создании новогоднего арта безграничен!

Можно зайти еще дальше и нарисовать полноценную картину.

Такой новогодний макияж сделает вас звездой праздника.