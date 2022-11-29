Пингвины на веках, елка на щеке: новогодний арт, который сложно назвать макияжем
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Хотите быть в центре внимания во время празднования нового года? Тогда забудьте об обычном макияже. Даже самые красивые и яркие стрелки, блестящие тени и цветная тушь на ресницах не сравнятся с уникальным новогодним бодиартом.
Вместо обычного макияжа
Что насчет того, чтобы в этом году вместо привычного макияжа нарисовать на лице, к примеру, веселых имбирных человечков?
А может быть вы захотите удивить всех и сделаете рисунок на веках в виде игривых пингвинов?
Ищите что-то более привычное? Тогда елка и фонарики – ваш выбор.
Отлично будут смотреться и новогодние сладости.
Простор для творчества при создании новогоднего арта безграничен!
Можно зайти еще дальше и нарисовать полноценную картину.
Такой новогодний макияж сделает вас звездой праздника.
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