 

Колумбия реабилитирует Пабло Эскобара и назовёт его именем улицы

29.11.2022, 14:13, Разное
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Президент Колумбии Густаво Петро обратился в Верховный суд страны с прошением о снятии всех обвинений с наркобарона Пабло Эскобара, названного в документе борцом за народные свободы. Реабилитация позволит создать условия для увековечивания памяти героя. 

В обращении отмечается, что Эскобар был вынужден заниматься наркоторговлей и похищением богатых людей исключительно в идеологических целях, тем самым борясь с капитализмом. 

«Мы все знаем Пабло как видного общественника, болевшего душой за народ Колумбии. Сотни детских площадок, общественные кружки, благоустройство улиц и многое другое он сделал для народа. Вот истинное лицо Паблито. Его же жертвами были капиталисты, политики-коррупционеры и их продажная обслуга. Именно поэтому Пабло так хотела получить в свои грязные лапы Америка – главный террорист на планете», – пишет Петро.

Предложение президента поддержала новый министр юстиции Марина Кордоба. Чиновница предложила увековечить память Эскобара в названии улиц, культурных заведений и установке памятников по всей стране.

«В следующем году исполнится 30 лет со дня убийства героя колумбийского народа. Я была совсем молодой девушкой и навещала его в тюрьме «Ла Катедраль», но и сегодня боль от его утраты не утихает. Наша обязанность – сохранить память о легендарном «Эль-Докторе» (кличка Эскобара в преступном мире – прим. ред) для будущих поколений», – написала она в Facebook.

По указу министра обороны Колумбии Гонсало Хуанеса элитная снайперская дивизия будет носить имя Пабло Эскобара. В родном для наркобарона Медельине будут открыты памятник и несколько мемориальных досок на домах, где он проживал и скрывался от спецслужб. В Боготе именем Эскобара назовут проспект и университет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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