Nissan представила минивэн Serena нового поколения

Известный японский бренд Nissan официально презентовала обновленный минивэн Nissan Serena.

Главным достоинством выпущенной модели указали систему автопилота ProPilot 2.0, которая отсутствовала у предшественника. Внешние изменения оказались крайне внушительными, о чем свидетельствует решетка радиатора, головная оптика и видоизмененные бамперы. Вместе с тем теперь боковая дверь имеет автоматический режим открытия и закрытия. В салоне минивэна стало существенно больше свободного пространства.

Кроме того, теперь под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Также значится, что в продажу смогут запустить гибридную модификацию автомобиля, но подробности о мощности пока засекречены. Начальная цена новинки составит 19,3 тысяч долларов за базовую комплектацию.