 

Nissan представила минивэн Serena нового поколения

29.11.2022, 13:50, Разное
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Известный японский бренд Nissan официально презентовала обновленный минивэн Nissan Serena.

Главным достоинством выпущенной модели указали систему автопилота ProPilot 2.0, которая отсутствовала у предшественника. Внешние изменения оказались крайне внушительными, о чем свидетельствует решетка радиатора, головная оптика и видоизмененные бамперы. Вместе с тем теперь боковая дверь имеет автоматический режим открытия и закрытия. В салоне минивэна стало существенно больше свободного пространства.

Кроме того, теперь под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Также значится, что в продажу смогут запустить гибридную модификацию автомобиля, но подробности о мощности пока засекречены. Начальная цена новинки составит 19,3 тысяч долларов за базовую комплектацию.


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