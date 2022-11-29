 

Москва подготовила для семей мобилизованных яркие предновогодние мероприятия

29.11.2022, 13:26, Разное
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Вместе с мамами дети смогут изготовить елочные игрушки и открытки, поучаствовать в сказочных квестах. Ребята старше 12 лет посоревнуются в настольных играх, а малыши до пяти лет – в играх на сплочение.

Для детей и мам откроется фотозона и почта Деда Мороза. Все желающие могут вписать в “Книгу семейных новогодних рецептов” свои любимые угощения.

Мероприятия помогут почувствовать атмосферу праздника и сохранить семейные традиции, отметила заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

Предновогодние мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ознакомиться с программой можно на сайте центра. Запись доступна по единому телефону горячей линии столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 495 870-44-44.

Также в Москве стартует новогодняя благотворительная акция “Исполни желание”. Участники смогут осуществить мечты детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

С 1 по 7 декабря дети будут писать письма зимнему волшебнику и рассказывать о желаемых подарках. Послания опубликуют на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

Стать участником доброй акции может любой желающий. Необходимо выбрать письмо, нажать на кнопку “Исполнить желание” и привезти подарок в офис дирекции в течение трех дней. Необходимая информация доступна на сайте.

Ранее москвичи на портале “Активный гражданин” выбрали формат празднования Нового года. Главный семейный праздник столица встретит светлой и украшенной, сообщил мэр Сергей Собянин.

Встречу Нового года город посвятит нашим военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса. Доходы от мероприятий пойдут на поддержку бойцов и жителей новых регионов.


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