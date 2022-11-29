Радужная шляпа, Кнолль и чуть-чуть Модрича

На чемпионате мира в Катаре уже есть свои герои и антигерои. Первых — куда больше. Но основное внимание уделяется вторым.

Так устроен современный спорт. И современный мир, в котором именно отрицательные персонажи и негативные события «держат» аудиторию, собирают просмотры и делают кассу товарищам, продающим новости. А игра в мяч — это же прямое отражение нашей жизни. Зеркало. В фильме Александра Гордона «Футболист» герой Валентина Гафта произносит замечательную фразу: «Живём, как в футбол играем. А в футбол играем, как живём…»

Публике даже в нынешние смутные времена неинтересны положительные герои и позитивные известия. Они не захватывают воображение. Вернее, захватывают, но ненадолго. И даже рекордами сегодня никого не удивишь. Вот Криштиану Роналду в матче с Ганой превратился в первого человека на планете Земля, который отправлял мячи в сетку на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). И подряд. И вообще. Но должного освещения уникальный фокус не получил. Новость промелькнула и утонула. Как будто это было важно только самому португальцу, который так всех приучил к своим достижениям, что их и за достижения уже не считают. «Тоже мне подвиг! Да разве он мог не забить?» — вопрошает мой сосед и зевает. Мог. 37-летний КриРо мог, простите, вообще не приезжать в Катар. Свое величие он бы от этого не растерял. Но приехал, заколотил 118-й мяч за сборную, пусть и с довольно «левого» пенальти. Однако такие исторические проделки даже болельщиков со стажем уже не возбуждают…

Или Месси, заклятый соперник Криштиану. Они давно следят друг за другом и бегут наперегонки к финишу. Так вот Лионель стал первым футболистом, который отдавал голевые передачи на пяти планетарных форумах. Свершение тоже, на мой взгляд, выдающееся. Но не продашь его публике. Задорого не продашь. И даже то, что Месси отличился на своем 4-м мундиале и перекрыл тем самым «бело-голубые» результаты Марадоны и Батистуты, не «впечатляют». От Месси же ждут золотой победы. С Аргентиной. Вот тогда! А рекордная передача… Да ну…

А Гильермо Очоа? Мексиканский вратарь, как Роналду и Месси, также прибыл в Катар на свою пятую мировую ярмарку. И отразил пенальти в поединке с Польшей. От Роберта Левандовски! Ему пора бы уже поливать кактусы, но он не унимается и продолжает, как говорил Лев Яшин, «костями стучать о землю».

Но на Очоа не наваришь…

Фото: AP / TASS

Вот инцидент с Юргеном Клинсманом и его критикой в адрес Ирана СМИ раскрутили до небывалых высот. Если вы не в курсе, то известный в прошлом футболист сборной Германии, работающий сейчас в ФИФА, после битвы Ирана с Уэльсом заявил, что «иранская делегация оказывает давление на судей, так как это часть их культуры». Ну, брякнул и брякнул (ветераны, скучающие без внимания болельщиков, еще не то выдают иногда по утрам). Но персы, естественно, не смолчали. Они напомнили Клинсману про самый «яркий» «договорняк» чемпионатов мира, когда команда ФРГ в 1982 году обыграла австрийцев с минимальным счетом, что позволило обоим коллективам выйти в плей-офф. Плюс к этому в своем письме боссы из иранской Федерации высказали предположение, что «Клинсмана как бывшего игрока наверняка не будут судить за знаменитые симуляции падений и травм во время матчей, а как профессионала футбола его не будут судить за какие-либо другие политические и исторические вопросы, связанные с его страной…». Клинсману мощно ответил и тренер Ирана Карлуш Кейруш, назвав слова Юргена «позором для футбола».

Вот это «кликабельно и срачно». Но эта новость хотя бы как-то соотносится непосредственно с приключениями на зеленом газоне.

Кстати, защитник Ирана Рузбех Чешми огорчил уэльского голкипера, да и всю команду Гарета Бэйла на 98-й минуте. И с момента четкого сбора статистических данных (с 1966 года) это самый поздний победный мяч в матчах чемпионатов мира. Второй гол персы и вовсе отпраздновали на 101-й минуте, и теперь за путевку в 1/8 финала они схлестнутся с американцами 29 ноября.

Но все это затмило сообщение о том, что поклонникам «драконов» ФИФА разрешила-таки носить радужные шляпы! Перед встречей США — Уэльс валлийских фанатов в головных уборах, несущих определенную (или неопределенную?) смысловую нагрузку, развернули у входа на стадион. И вот чиновники исправили ошибку! Какая прелесть!

«Радужные новости» на этом мундиале вообще в топе. Уже даже бабушки у подъездов знают, что английским и немецким футболистам запретили носить повязки в поддержку «слишком необычных людей». Хорошо хоть болельщикам «львов» разрешили посещать арены в костюмах безобидных крестоносцев, а то бы мир просто перевернулся…

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Фото: AP / TASS

Добавила перца бывшая «мисс Хорватия» — супермодель Ивана Кнолль, совершившая марш-броски в открытых платьях и купальниках. Но если в Бразилии и РФ от этого никто в обморок не упал, то променад красотки на Ближнем Востоке едва не отправил в офсайд местных женщин.

А сколько внимания пресса уделили тому факту, что бельгийским игрокам все та жа злобная ФИФА не позволила щеголять на поле в майках, где на воротнике красуется надпись «Love». Это обсуждалось с утра до вечера. И в том ключе, что нет в мире любви, равенства и братства…

Примечательно, что все озабоченные высокими и «нетрадиционными идеями» сборные (президент датской Федерации угрожает даже выходом из ФИФА из-за «радужных» ограничений) выступают из ног вон плохо. «Красные дьяволы», «бундестим» и «алая гвардия» в последнем туре будут пытаться отхватить билеты в плей-офф. А Уэльсу с Гаретом Бэйлом, предложившим в день матча с Ираном отменить уроки в валлийских школах (чтобы все дети увидели победу «драконов), уже вряд ли что-то поможет…

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