Меган Маркл накормила бездомных Лос-Анджелеса в честь Дня благодарения

По случаю минувшего Дня благодарения 41-летняя Меган Маркл объединилась с лос-анжелесским приютом Downtown Women’s Center и лично приняла участие в приготовлении бесплатных праздничных обедов для более, чем 300 бездомных женщин. На фото с официального сайта фонда Archewell герцогиня в компании других волонтеров ловко нарезает традиционный тыквенный пирог и раскладывает его по контейнерам.

DWC предоставляет широкий спектр ресурсов для помощи бездомным женщинам, включая женщин-ветеранов и их семьи, женщин с серьезными проблемами физического и психического здоровья и женщин, переживших насилие в семье, – говорится в официальном заявлении на веб-сайте фонда Меган и Гарри.

Отметим, что сама Меган тоже предпочитает скромный День благодарения с домашней едой — об этом она рассказала в прошлом году в эфире ток-шоу Эллен Дедженерес.

Я люблю готовить. Мы будем просто расслабляться дома. Это наш второй День благодарения дома, в Калифорнии, так что это будет здорово, – отметила она тогда.

Кстати, праздник этого года — это первый День благодарения, который Меган и Гарри отметили со своей 15-месячной дочерью Лилибет. Напомним, что Сассекские также растят 3-летнего сына Арчи.

В конце месяца стала известна официальная дата выхода реалити-шоу о принце Гарри и Меган Маркл. Долгожданный документальный сериал о семейной жизни герцога и герцогини Сассекских покажут на Netflix 8 декабря — об этом сообщает американский таблоид Page Six.