Зимой ими надо пользоваться с особой осторожностью: делаем домашние скрабы для лица, которые не нанесут вреда коже

С наступлением зимы кожа нуждается в особом уходе. Воздействие низких температур, сухость воздуха из-за центрального отопления и обогревателей, холодный ветер – все это негативно сказывается на состоянии эпидермиса. Улучшить состояние кожи в зимние месяцы поможет скраб. Как приготовить это средство в домашних условиях, из доступных компонентов?

Принципы использования скраба

Средство отшелушивает омертвевшие клетки. Кожа обновляется. И лучше впитывает увлажняющие средства, например крем, который следует применять в зимний период.

Однако специалисты предупреждают, что скрабом нужно пользоваться не чаще одного раза в неделю.

Иначе кожа станет сухой. Если средство готовится на основе активных ингредиентов, таких как соль либо тростниковый сахар, его надо использовать раз в 14 дней. Зимой не следует применять скраб, в состав которого входят крупные абразивные частицы. В холодное время года лучше отдавать предпочтение мягким средствам, которые содержат увлажняющие масла, экстракты растений.

Чтобы получить от скраба максимальную пользу, перед его применением надо очистить лицо. Продукт наносят круговыми движениями. Смывают теплой водой. Аккуратно промакивают кожу полотенцем. Наносят на лицо увлажняющий крем. Лучше проводить процедуру перед отходом ко сну. Если использовать скраб получается только в другое время суток, надо постараться не выходить на улицу как минимум два часа.

Скраб можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Вот несколько рецептов домашнего средства.

Скраб для лица от прыщей

Для его приготовления используется:

Столовая ложка белого сахарного песка. Такое же количество лимонного сока. Большая ложка оливкового масла.

Ингредиенты тщательно перемешивают.

Сахар служит основой средства. Лимон обладает вяжущими свойствами. Этого компонента надо избегать тем, у кого чувствительная кожа. Оливковое масло оказывает смягчающее действие.

Средство для лица от черных точек

Для приготовления скраба понадобится:

Столовая ложка меда. Лимон. Маленькая ложка сахарного песка.

Чтобы избавиться от черных точек, надо в первую очередь открыть поры. Для этого следует наклонить лицо над кастрюлей с горячей водой, накрыв его полотенцем. Лимон делят на половинки. Наносят на него сахар и мед.

Аккуратно натирают этой половинкой фрукта лоб, нос и подбородок. Оставляют смесь на несколько минут. Смывают теплой водой. Наносят на лицо увлажняющий крем.

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Отшелушивающее средство для жирной кожи, склонной к образованию угрей

В состав скраба входит:

Маленькая ложка геля алоэ вера. Сахарная пудра в таком же количестве. Половина маленькой ложки лимонного сока.

Указанные ингредиенты смешивают и наносят на предварительно очищенную кожу легкими, круговыми движениями. Оставляют массу на несколько минут. Смывают теплой водой. Алоэ вера содержит вещества, которые очищают ткани эпидермиса, лимонный сок регулирует выработку кожного сала. После применения такого скраба можно использовать маску из белой глины. Она улучшает состояние жирной кожи, препятствует образованию черных точек и угрей.

Натуральное средство для зрелой кожи

Для его приготовления понадобится:

Две маленькие ложки пюре из авокадо. Сахарная пудра в количестве 1 ч. л. Половина маленькой ложки розовой воды.

Компоненты, входящие в состав скраба, перемешивают.

Наносят на лицо круговыми движениями. Оставляют на несколько минут, смывают.

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Авокадо в сочетании с розовой водой борется с антивозрастными изменениями. Сахарная пудра мягко отшелушивает чувствительную кожу. После применения скраба надо нанести на лицо увлажняющий крем.

Отшелушивающее средство для чувствительной кожи

Для него потребуется:

Маленькая ложка пищевой соды. Такое же количество крема для лица. Эфирное масло апельсина – 7 капель.

Указанные ингредиенты перемешивают. Наносят полученную массу на очищенное лицо массажными движениями, избегая области вокруг глаз. Удаляют скраб теплой водой.

Отшелушивающее средство для сухой кожи

Для приготовления скраба используется:

Столовая ложка миндального масла. Сахарный песок в таком же количестве. Столовая ложка меда.

Компоненты перемешивают, наносят на чистую кожу. Смывают теплой, а затем холодной водой.

Отшелушивающее средство для комбинированной кожи

В его состав входят такие компоненты:

Маленькая ложка кофейной гущи. Одна-две капли эссенции лаванды. Чайная ложка масла лесного ореха.

Ингредиенты перемешивают.

Наносят скраб на очищенное лицо массажными движениями. Удаляют средство теплой водой или гелем для снятия макияжа. Наносят на лицо увлажняющий крем.

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Скраб на основе кофейной гущи

Для его приготовления понадобится:

Маленькая ложка кокосового или оливкового масла. Сахарный песок в количестве 1 ст. л. Две столовые ложки кофейной гущи.

Компоненты перемешивают. Скраб следует использовать для лица и тела во время водных процедур. Продукт можно поместить в стеклянную банку. И хранить в холодильнике месяц. Кофейная гуща обладает отшелушивающим действием и укрепляет кожу. Масло питает и увлажняет. Домашнее средство содержит антиоксиданты, которые придают лицу здоровый, сияющий вид.

Средство для тусклой кожи

Для его приготовления используется:

Маленькая ложка геля алоэ вера. Капля апельсиновой эссенции. Чайная ложка морковного мацерата. Такое же количество мелкого сахарного песка.

Компоненты перемешивают. Наносят на кожу легкими, массажными движениями. Оставляют средство на несколько минут. Удаляют теплой водой. Мацерат из моркови в сочетании с гелем алоэ вера придают коже сияющий вид. Апельсиновая эссенция увлажняет ее.

Скраб от пигментных пятен

Для его приготовления используется:

Столовая ложка несладкого йогурта без добавок. Капля эфирного масла сельдерея. Маленькая ложка сахарной пудры.

Ингредиенты надо смешать. Нанести полученную массу на лицо круговыми движениями. Оставить средство на пять-десять минут. Удалить теплой водой. Масло сельдерея и йогурт содержат кислоты и витамины, которые помогают справиться с пигментными пятнами, вернуть лицу ровный оттенок.

Зимние месяцы – время, когда кожа подвергается воздействию неблагоприятных факторов. Скрабы помогают сохранить ее здоровье и красоту.