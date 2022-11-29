Загадать и выпить: сильная техника загадывания желаний на воде

Вода обладает удивительными свойствами. Представьте, что структура молекул меняется, когда мы произносим над водой те или иные слова. Эту особенность можно использовать для загадывания желаний. Рассматриваем эффективную технику, которая поможет в осуществлении задуманного.

Формулировка желания

Вам понадобится стакан: желательно с прозрачным дном. Также вооружитесь бумагой и ручкой. На листе бумаги необходимо записать свое желание. Очень важно правильно его сформулировать. Не нужно говорить в прошедшем или в будущем времени. Следует использовать настоящее время, как будто желание уже осуществилось и вы сейчас наслаждаетесь результатом.

Например, вы сейчас весите 70 килограммов и мечтаете сбросить 10 килограммов. Тогда ваше желание формулируется так: «Я вешу 60 килограммов, у меня стройная подтянутая фигура».

Учтите, что нужно придерживаться правила: один лист бумаги — одно желание. На одно желание — один стакан воды. За один ритуал не рекомендуется загадывать более трех желаний.

Магический ритуал

После того, как вы написали желание на бумаге, можно приступать к магическому ритуалу. Положите лист бумаги под стакан. В стакан налейте воды (такое количество, какое сможете выпить за раз). Возьмите посуду вместе с листом бумаги двумя руками. Несколько раз скажите желание на воду. Теперь повторяйте про себя желание и в пейте жидкость в этот момент. Нужно опустошить весь стакан.

Для того, чтобы загадать другое желание, произведите те же манипуляции. Когда будете пить воду, старайтесь визуализировать осуществление мечты. Например, если мечтаете о похудении, представляйте себя стройной.

Эффективность данного ритуала обусловлена и магическими свойствами воды, и также силой визуализации. Когда мы представляем себе осуществление задуманного, то приближаем его реализацию. Старайтесь представлять исполнение желание в мельчайших подробностях.

Терпение и спокойствие

Итак, вы провели ритуал, а значит, отправили запрос во Вселенную. Теперь нужно запастись терпением и выдержкой, не ожидать всего и сразу. Некоторые желания достаточно масштабные для мгновенного осуществления. Придется подождать какое-то время, пока они реализуются в жизнь.

Не забывайте о том, что со своей стороны вы должны предпринимать действия по реализации задуманного, а не просто сидеть и ждать. Вселенная будет посылать вам возможности и шансы для реализации желания. Вы должны вовремя распознать эти возможности и не упустить их из вида.