Мнение: Кто недодает газ Приднестровью?

Вот в этом здании, высотой 462 метра, который называется «Лахта Центром», уже четыри года должны были трудиться очень добрые дяди из «Газпрома». Но,говорят, что здание так и заселено. Может, поэтому добрые дяди из «Газпрома», которые никак не могут заселиться в это здание, с горяча и пригрозили перекрыть подачу газа в Молдову? Но передумали.

Мол, «средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены». Мол, теперь это уже дело Молдовы, что делать с оплаченным газом.

Но Молдова вообще ничего не должна Газпрому. И это не Молдова платит за газ и решает, что делать с газом. У Газпрома договор с Молдовагазом, дочерним предприятием Газпрома. И если Газпрому кто и был должен, то это Молдовагаз. И это Молдовагаз сократил поставки газа в Приднестровье,а не Молдова. Уже рассказывал об этом:

В общем, погорячился Газпром, обвинив Украину в том, что часть газа, поставляемого в Молдову, оседает на Украине.

Но вот что интересно, Газпром почему-то не серчает на свое дочернее предприятие Молдовагаз из-за того, что Молдовагаз недодает газ в Приднестровье. Потому что решение сократить поставки газа в Приднестровье приняли дяди, которые так и не справили новоселье в здании, высотой 462 метра?

Фотография отсюда

—