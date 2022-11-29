Мнение: Единственный принцип российского несогласного

Прозападные либералы считают себя принципиальными людьми. Они искренне ненавидят Путина, «вату», АвтоВАЗ и РПЦ. Не менее искренне они любят борцов за свободу, европейские ценности и молодых политиков на велосипедах.

Называть их «оппозиционерами» нельзя — разве что в качестве сокращения от «оппозиционного расстройства личности». Однако и термин «либералы» неточен — по убеждениям эта публика тяготеет, скорее, к авторитаризму, к жёсткому подавлению любого инакомыслия. Смешное слово «креаклиат» также не подходит, так как это не класс, подобный пролетариату или интеллигенции, а рыхлое сообщество единомышленников, объединяющее людей разных профессий и разного уровня образования.

Пожалуй, правильнее всего будет называть их «тусовкой». Сейчас «тусовочкой» называют самую верхушку нашей intelligentsia — известных людей, которые здороваются за руку с американским послом, и которые сознательно помогают США проецировать на Россию свою мягкую силу. Однако кроме маленькой тусовочки есть и большая тусовка, куда входит, например, условный Людвиг Аристархович, немолодой интеллигентный консьерж хорошего дома, которому заглянуть на печеньки в посольство США никогда и в голову не придёт.

Сам Людвиг Аристархович, повторюсь, считает себя принципиальным человеком. Он любит цивилизованный Запад и ненавидит «путинскую Россию» совершенно бескорыстно — никто ему за это не платит, и он не надеется занять после победы над «режимом» никаких должностей. Когда Людвига Аристарховича называют нацпредателем, смердяковым и так далее, наш герой возмущается. Это не про него — у него есть принципы, и он ставит их выше своего материального благополучия… по крайней мере, пока речь не идёт о серьёзных рисках или расходах.

Проблема Людвига Аристарховича в том, что он не способен честно сформулировать свой главный принцип, свою главную идею. Это не свобода слова, так как intelligentsia с радостью заставила бы замолчать, например, телеканал RT и вашего покорного слугу. Это не гуманизм, так как и бомбёжки Донбасса, и издевательства над русскими пленными либеральная интеллигенция встретила с полнейшим равнодушием. Это не демократия, так как демократической процедуре выборов «либералы» однозначно предпочитают майданы — волеизъявление народа не имеет значения, если народ голосует не так, как они хотят.

Если сторонний наблюдатель соберёт список высказываний Людвига Аристарховича по разным политическим вопросам, он обнаружит, что его позиция приблизительно соответствует позиции Госдепа США. Приблизительно, так как убеждения российского Людвига Аристарховича обычно немного отстают от передовой мысли США в вопросах трансформеров, например.

Однако если мы назовём Людвига Аристарховича пособником США, тот опять-таки оскорбится. Он не пособничает США, и уж тем более он не получает посылок с вареньем и печеньем из-за рубежа. Просто вот так получается, что у порядочных людей взгляды на политику примерно совпадают. Чего же странного в том, что порядочный Людвиг Аристархович думает примерно в том же направлении, что и порядочные политики цивилизованных стран?

Отчасти Людвиг Аристархович будет прав. Он действительно не пособничает США. Он пособничает… Льву Моисеевичу и Лиле, с которыми постоянно общается, мнением которых он дорожит. Лев Моисеевич уверен, что «Путин должен уйти». Лиля уверена, что «Путин должен уйти». И Людвиг Аристархович некритично принимает их мнение за святую истину, так как они — его тусовка, а правила тусовки — закон.

Люди — социальные животные. Исследования показывают, что мнение коллектива имеет для нас огромное значение. На знаменитый фильм «Я и другие» (1971) я уже ссылался — там показывают наглядные эксперименты, которые подтверждают критическую зависимость большинства людей от чужого мнения. Если 5 человек скажут, что зелёное — это красное, то повторит скажет то же самое, даже если со зрением у него всё отлично. Потом он сам не сможет объяснить, почему соврал — просто инстинкты сработали, вот и всё. Если ударить человека молоточком по коленке, нога дёрнется. Если поместить его внутрь тусовки, он примет убеждения тусовки, как свои собственные. Это не политика, это физиология.

Некоторые люди, — таковых несколько процентов от популяции, и их справедливо считают чудаками, — действительно способны опираться не на мнение окружающих, а на абстрактные принципы. Убеждённый пацифист, к примеру, будет выступать и против войны в Ираке, и против бомбардировки Донбасса, и против спецоперации России на Украине. Нравится это кому-то или нет, глупо это или умно, но пацифист последовательно против войн.

Тусовочник, напротив, будет гневно выступать против спецоперации на Украине, но при этом даже слегка поддерживать аналогичные спецоперации Израиля в других местах. Единственный принцип тусовочника — свои всегда правы. Израильтяне для него свои, поэтому они правы. Русские — не свои, поэтому их мнение не имеет значения. Если лозунги тусовки противоречат фактам или логике… что же, тем хуже для фактов и логики. Своё племя, своя стая — приоритет номер один.

Можно ли считать тусовочников порядочными и принципиальными людьми — вопрос открытый. Если ответить на него утвердительно, придётся включить в число порядочных людей и живущих по понятиям бандитов, и военных преступников Второй мировой, и африканских каннибалов, ибо они тоже делали жуткие вещи ради своих. Лично я на такую гибкость сознания не готов.