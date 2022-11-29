 

Какой горячий и сладкий: Киркоров смачно брал в рот на виду у 90-летнего отца

29.11.2022, 12:05, Разное
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На открытие 17-го сезона ГУМ-катка cобралось немало звезд – Елена Малышева, Анастасия Спиридонова, Эвелина Бледанс, Владислав Третьяк, Юлия Пересильд, Татьяна Навка. Все они дали старт новогодним гуляниям в столице.

Но главным украшением праздника стал Филипп Киркоров! Глядя на него, вспоминалась детская песня про елку: “И вот она, нарядная, // На праздник к нам пришла, // И много, много радости // Детишкам принесла”.

Король российской эстрады появился в компании сына Мартина, дочери Аллы-Виктории, тети Мари и папы Бедроса. Вся семья Киркоровых в этот вечер была на Красной площади!

Киркоровы, кстати сказать, не пропускают старта новогодних гуляний в Москве. А в этом году был двойной повод прийти – на катке показали отрывок ледовой сказки Татьяны Навки “История любви Шахерезады”, премьера которой состоится 24 декабря. Филипп Киркоров озвучил там одного из персонажей, вот и привел родных – пусть гордятся!

Филипп был одет в разнеможном ярко-розовом дизайнерском пуховике, шапку с кисточками и свитшот с пайетками, которые при свете вспышек переливались так же ярко, как и гирлянды на елке.

“Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – пояснил Филипп. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню”.

Но главной частью программы, ради которой кажется, и спешил на открытия катка Филипп, стало традиционное поедание пончиков. Филипп смачно брал их – горячие и сладкие! – в рот с такой скоростью, что окружающие диву давались. В доме повесившегося молчат про веревку, а в павильоне, где угощают пончиками, не говорят про диеты. 90-летний Бедрос Киркоров поражался аппетиту 55-летнего сына – сам он едва справился с одним пончиком.


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