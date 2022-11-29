 

Связь с Заворотнюк, холостяцкая жизнь, тайный ребенок: загадочная личная жизнь Евгения Миронова

29.11.2022, 12:05, Разное
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Евгений Миронов – один из самых известных и востребованных актеров российского кино. Он добился больших успехов в карьере, сыграл десятки разноплановых ролей и завоевал любовь зрителей. Уже долгие годы поклонники с интересом следят за творчеством артиста, а вот его личная жизнь до сих пор во многом остается загадкой.

Сердечные дела Евгения Миронова всегда вызывали у публики неподдельный интерес. Актер не любит говорить о личном и всячески скрывает эту сторону своей жизни. Однако это не мешает злым языкам додумывать, распускать самые разные слухи и приписывать Миронову романы. В разное время в список “невест” артиста попадали Алена Бабенко, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Ульяна Лопаткина и другие именитые дамы. Но особенно бурную реакцию у поклонников актера вызывала его связь с Анастасией Заворотнюк.

Артисты познакомились в стенах Школы-студии МХАТ еще в начале 90-х. Многим хотелось верить, что Евгения и Анастасию связывают не только дружеские, но и романтические отношения. Однако звезды никогда не подтверждали сплетни о романе. Более того, именно благодаря Миронову Заворотнюк познакомилась с первым мужем – бизнесменом Олафом Шварцкопфом. Выходит, актер стал для звезды “Моей прекрасной няни” скорее свахой, чем возлюбленным.

Если сам Евгений Миронов всегда предпочитал молчать о личной жизни, то его мама, Тамара Петровна, периодически сетовала на одиночество сына. Впрочем, это не помешало актеру и дальше наслаждаться холостяцкой жизнью. В свои 56 лет он до сих пор не женился, а своими любимыми женщинами неизменно называет маму и сестру. Несмотря на это, артист не понаслышке знает, что такое настоящее семейное счастье.

В 2019 году публика неожиданно узнала, что у Миронова растет тайный ребенок. Евгений несколько лет скрывал единственного сына Петю и лишь недавно начал показывать его поклонникам. Поговаривают, якобы мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери. Сейчас наследник актера учится в третьем классе и радует знаменитого отца своими успехами. Воспитывать ребенка звезде помогают родственники.


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