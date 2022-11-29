 

Мнение: Спад

29.11.2022, 11:56, Разное
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Количество протестов в Иране существенно снизилось. И в количественном выражении (на пике десять дней назад их в моменте было более двух тысяч, сейчас – порядка двухсот), и в численности протестующих. Нынешние протесты в итоге не смогли даже приблизиться к масштабным акциям 2018 года.

Власти могут выдыхать и утирать трудовой пот. До следующего раза.

Причина спада – стандартное «выгорание». Власть по сути дала возможность сбросить напряжение, после чего задавила силой наиболее опасные – в этот раз они происходили в Западном Азербайджане, где пришлось даже штурмом брать целый город, где по разным сообщениям, было убито порядка 200 человек.

Общую проблему это не решает. Иран находится в тупике. Захватившая реальную власть группировка КСИР подменила собой государство. В реальности Иран как независимое государство перестал существовать. Это просто кормовая площадка для квази-религиозной военизированной группировки, которую вполне справедливо называют террористической, но строго говоря, это теперь не совсем так: террористы как раз не имеют доступа к государственному управлению.

По сути, Иран – страна, в которой победила не совсем обычная система «новой нормальности», где государство как таковое перестало существовать, уступив место корпоративной структуре управления. КСИР – классическая корпорация, сумевшая сместить государство из процесса управления. Что и предопределяет крах всего проекта в будущем: корпоративное управление не в состоянии полностью заменить управление государственное. Его функционал существенно беднее и просто не в состоянии обеспечить существование целого ряда отраслей, отвечающих за развитие. Что создает перекосы и противоречия, которые в рамках корпоративного управления неустранимы.

Источник: Эль Мюрид


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