Признавшийся в расстреле в пермском университете Бекмансуров попросил снисхождения

Признавший вину в расстреле людей в пермском университете Тимур Бекмансуров в суде выступил с просьбой не наказывать его пожизненным заключением из-за его инвалидности.

Бекмансуров в Пермском краевом суде заявил, что признает свою вину и раскаивается, он отметил, что суду следует учесть состояние здоровья – теперь молодой человек на всю жизнь прикован к инвалидной коляске, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что активно сотрудничал с органами следствия и попросил при вынесении вердикта не назначать максимальное наказание, реализовав «принципы гуманизма и индивидуальности» при назначении наказания.

Бекмансуров подтвердил, что хочет возместить нанесенный ущерб потерпевшим из своей пенсии по инвалидности и из зарплаты, если он сможет работать.

Судья отметил, что оглашение приговора пройдет 28 декабря.

Напомним, гособвинение потребовало для Бекмансурова пожизненное лишение свободы.

Бекмансуров в ходе судебного процесса уже признавал вину в убийстве нескольких человек в пермском университете.

В сентябре 2021 года Бекмансуров начал стрелять по людям в Пермском государственном национальном исследовательском университете, были убиты шестеро, более 40 человек числятся пострадавшими.

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