Генпрокуратура признала нежелательным в России литовский центр Riddle
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Деятельность литовской неправительственной организации «Риддл» (Riddle) на российской территории признана нежелательной, сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Ведомство изучило материалы об этом аналитическом центре и пришло к решению признать организацию нежелательной на территории Российской Федерации, отметил Иванов в беседе с ТАСС.
Он пояснил, что работа этого центра угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Ранее в Госдуме призвали признать нежелательными в РФ деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО).
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет