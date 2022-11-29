 

Генпрокуратура признала нежелательным в России литовский центр Riddle

29.11.2022, 11:55, Новости дня
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Деятельность литовской неправительственной организации «Риддл» (Riddle) на российской территории признана нежелательной, сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ведомство изучило материалы об этом аналитическом центре и пришло к решению признать организацию нежелательной на территории Российской Федерации, отметил Иванов в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что работа этого центра угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Ранее в Госдуме призвали признать нежелательными в РФ деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО). 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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