Генпрокуратура признала нежелательным в России литовский центр Riddle

Деятельность литовской неправительственной организации «Риддл» (Riddle) на российской территории признана нежелательной, сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ведомство изучило материалы об этом аналитическом центре и пришло к решению признать организацию нежелательной на территории Российской Федерации, отметил Иванов в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что работа этого центра угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Ранее в Госдуме призвали признать нежелательными в РФ деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО).

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