“Самый горячий парень в мире”: Билли Айлиш впервые прокомментировала свой роман с Джесси Разерфордом

Издание Vanity Fair представило шестое ежегодное видеоинтервью 20-летней поп-звезды Билли Айлиш. Традиционно Билли рассказала журналу, что изменилось в ее жизни за последний год, а также впервые прокомментировала отношения с 31-летним лидером группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

Это действительно круто, и я правда взволнована и действительно счастлива по этому поводу, – сказала она о новом романе.

Своего бойфренда певица называет “самым горячим парнем в мире”.

Мне удалось дорасти до того, чтобы познакомиться с человеком, которого я считала самым горячим парнем на свете, – добавила Айлиш.

Также Билли подчеркнула, что они с Джесси отлично дополняют и “вдохновляют” друг друга на творчество.

Впервые о романе Билли Айлиш и Джесси Разерфорда заговорили в середине октября, когда пару заметили на свидании. Затем их сфотографировали целующимися на выходе из ресторана индийской кухни в Нью-Йорке. А уже в начале ноября они впервые вышли вместе на красную ковровую дорожку. Правда, поклонники не то чтобы рады новому избраннику своего кумира. По их словам, Айлиш снова наступает на те же грабли, выбирая возлюбленных постарше (Джесси на 11 лет старше Билли).

До Джесси в жизни Билли был актер Мэттью Ворс, с которым певица, по слухам, рассталась из-за многочисленных измен. У Разерфорда было всего лишь два публичных романа. Он долгое время встречался с автором-исполнительницей Анабель Инглунд, а после их расставания в 2015 году у него начались отношения с моделью Девон Карлсон, которые сошли на нет в начале этого года.