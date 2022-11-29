Джулия Робертс поделилась редким снимком детей-близнецов в день их 18-летия

28 ноября детям Джулии Робертс и Дэниэла Модера — двойняшкам Хэйзел и Финнеасу — исполнилось по 18 лет. Знаменательную дату звездная мама отметила в своих социальных сетях, опубликовав редкий архивный снимок, на котором ее чада запечатлены еще малышами.

18. Люблю вас, – подписала фото 55-летняя кинодива.

В разделе комментариев счастливую маму и ее близнецов поздравили как знаменитые коллеги, так и преданные поклонники.

Этого не может быть! С днем рождения! – написала певица Рита Уилсон.

С днем рождения, малыши! – добавила стилист Джулии Элизабет Стюарт.

Финн и Хэйзел — самый идеальный дуэт, – отметил один из фанатов.

18-летие Хэйзел и Финнеас празднуют спустя месяц после того, как и сама Джулия отметила 55-й день рождения. В начале октября она дала откровенное интервью и рассказала о личном, в том числе о детях, что делает крайне редко. Кроме близнецов, Робертс и Модер растят 15-летнего сына Генри.

Отметим, что Джулия и ее супруг Дэнни Модер ведут довольно закрытый образ жизни, редко появляясь на публике вместе, и еще реже со своими тремя детьми. Оградить семью от внимания общественности было осознанным решением, ведь их путь к семейному счастью не был простым. Они познакомились на съемках фильма “Мексиканец” в 2000 году, когда Модер был уже четыре года женат на визажисткепо имени Вера. Тот факт, что Дэниэл состоит в браке, не смог остановить Джулию. Поговаривали, что актриса просто “купила развод” для любимого, предложив Вере Модер такую сумму отступных, от которой та не смогла отказаться. Через два месяца после того, как развод был завершен, 4 июля 2002 года Джулия и ее возлюбленный поженились. Историю любви Джулии и Дэниела читайте здесь.

Джулия Робертс и Дэнни Модер с детьми